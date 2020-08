UHVATILA MUŽA NA GEJ STRANICE ZA UPOZNAVANJE: ‘Bojim se da je naš brak samo paravan za njegovu pravu seksualnu orijentaciju’

Iako joj je muž zanijekao da se sastajao s muškarcima iza njezinih leđa, ona više ne može podnijeti njegove dodire

Jedna 53-godišnja Britanka obratila se Sunovoj kolumnistici Deidre jer misli da ju suprug vara s muškarcima, nakon što je na njegovom laptopu pronašla inkriminirajuće dokaze.

Vjenčani su samo šest mjeseci, a oboma je ovo drugi brak.

ŽENA NA RUBU OČAJA ZBOG DEČKA: ‘Mlađi je 15 godina, imali smo sjajan seks i samo je nestao. A onda me opet nazvao…’

VELIČINA (NI)JE BITNA: ‘Bivša djevojka se podsmjehnula mom malom penisu i sada me užasava pomisao na seks s bilo kim’

“Rekao mi je i da je njegova bivša mislila da mu se sviđaju muškarci. Tada joj je rekao da se samo šalio, a ona je sve pogrešno shvatila. No, nedavno sam na njegovom laptopu pronašla povijest korištenja gej stranica za ‘dejtanje’ i sigurna sam da je dogovarao spojeve s muškarcima”, napisala je Britanka.

Dodaje da je pokušala razgovarati sa suprugom, no on je sve zanijekao. “Ne mogu podnijeti njegove dodire ili spavati do njega. Mislim da je ovaj brak samo paravan za njegovu pravu seksualnu orijentaciju iako se oduvijek svima čini kao ženskaroš”, otkrila je.

Savjetovanje za parove

Deidre nije nimalo okolišala, već je čitateljici poručila da ima jasne dokaze da je njezin suprug, u najboljem slučaju, biseksualan.

“Reci mu da nema smisla to skrivati. Morate iskreno razgovarati ako želite da vaš brak opstane. Terapija za parove može vam pomoći da shvatite imate li zajedničku budućnost ili je razvod bolja opcija”, savjetovala joj je kolumnistica.