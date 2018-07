UHVATILA DEČKA KAKO GLEDA PORNIĆE: ‘Vratile su mi se traume iz prošlosti; seks nam je super, kako je mogao?!’

‘Ja sam ga čula pa sam se iskrala u dnevni boravak da provjerim što radi. Bio je za računalom i uživao’

Curu je neopisivo povrijedilo kad je zatekla dečka kako se samozadovoljava na porniće i to mu je priznala. On je obećao da to više neće raditi, ali ona više nije sigurna može li mu vjerovati. Priča ima traumatičnu pozadinu u prošlosti pa se djevojka obratila savjetnici Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, zašto moj partner u tajnosti gleda porniće kad nam je seksualni život odličan? Ulovila sam ga jedne noći kako se samozadovoljava. Bilo je to prije tri tjedna i ja od tada ne spavam. Ja imam 31, a on 33 godine. Taj prizor nikako ne mogu zaboraviti. Otkrila sam da je to radio nakon što je došao u sobu provjeriti spavam li. Ja sam ga čula pa sam se iskrala u dnevni boravak da provjerim što radi. Bio je za računalom i uživao.

Obećao mi je da to više neće činiti. Više ga ne želim ostavljati samoga iz straha da će opet gledati pornografske sadržaje. On zna da me povrijedio i narušio moje povjerenje. Priznala sam mu kako sam već imala loše iskustvo s bivšim koji je gledao porniće. Ne znam što da radim. Volim ga, ali ne mogu prijeći preko toga.

Deidre odgovara:

Znam da je to osjetljiva tema, ali većina muškaraca voli gledati pornografiju s vremena na vrijeme, čak i oni koji su u sretnim vezama. Ako ti se ne čini da više uživa u pornićima nego u seksu s tobom, zaista nema potrebe da se osjećaš odbačeno i povrijeđeno. Ako te, pak, još uvijek muče traumatični događaji iz prošlosti, savjetujem da potražiš profesionalnu pomoć.