UHODIO CURU S LAŽNOG PROFILA: ‘Vidio sam njezinu gnjusnu fotografiju s drugim, ali najgore me tek čekalo’

‘Otvorio sam lažan profil na Facebooku pod imenom njezina bratića. Znao sam da to nije u redu, ali morao sam doznati istinu’

Djevojka ga je izbrisala s popisa prijatelja na Facebooku i u njemu se rodio crv sumnje. Kreirao je lažan profil kako bi otkrio što se zbiva. Ono što je saznao došlo mu je kao hladan tuš. Nije računao s onim što je uslijedilo pa je pomoć zatražio od savjetnice Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, lažan profil na Facebooku pomogao mi je otkriti kako moja djevojka “petlja” s drugim tipom. Imam 22, a ona 23 godine. Prije nekoliko mjeseci otišla je na vikend s prijateljicama i prekinula “prijateljstvo” sa mnom nedugo nakon što je stigla u hotel. Odmah sam je nazvao, ali je ona negirala da je to napravila. Jutro poslije me opet prihvatila za prijatelja na Facebooku, ali je dodala i drugog tipa. Kasnije sam vidio kako ju je on označio na fotografiji na kojoj su njih dvoje zagrljeni.

Kada se vratila, pitao sam je što se događa, a ona je zanijekala da se dogodilo išta loše te me pozvala da se uselim k njoj. Bio sam previše ljutit pa sam odbio. Nakon nekog vremena sam se ispričao, ali dotad se, pak, ona predomislila. Rekla mi je neka je više ne zovem pa sam došao na ludu ideju – otvorio sam lažan profil na Facebooku pod imenom njezina bratića. Znao sam da to nije u redu, ali morao sam doznati istinu. I da, posve je jasno da ima nešto s tim tipom. Ja je i dalje volim te želim da budemo barem prijatelji ako ne možemo biti zajedno.

Deidre odgovara:

Uistinu bi bilo najbolje za tebe da se povučeš. Ona je s nekim drugim. Želeći joj biti prijateljem samo ćeš patiti i nećeš moći krenuti dalje. Reci zbogom i nastavi sa životom. Zasigurno ćeš pronaći pravu osobu za sebe.