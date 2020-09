UGLEDNI BIZNISMEN PAO NA ČARI MLADE KOLEGICE: Nakon strastvene afere spreman je ostaviti suprugu i dvoje djece

Oženjeni 38-godišnjak i uspješan poslovni čovjek pronašao je 12 godina mlađu ljubavnicu, koja mu je pomutila razum. Iako ima suprugu i dvojicu sinova, u braku je postao jako nezadovoljan. Kako objašnjava, supruga drži sve konce u rukama i njezina mu je dominantnost postala veoma mučna.

“Nije romantična, prezire javno iskazivanje nježnosti, a kada upoznaje nove ljude, uvijek je bezobrazna. Seks mi je s njome dosadan, ako ga uopće i ima, a meni ta cijela situacija nikako ne odgovara. Romantičan sam, volim putovanja, restorane, uzbudljive spojeve…”, započeo je muškarac u svojemu pismu za The Sun.

