‘Samo sam željela vratiti društveni život i upoznavati nove ljude, a sada sam opsjednuta seksom’

Ucviljena je udovica tek nakon suprugove smrti otkrila svoju seksualnost u punom potencijalu. Nakon što je osjetila tjelesni kontakt s jednim muškarcem, ne prestaje razmišljati o seksu. Svoj je problem ispričala stručnjakinji za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun. Čekajte da vidite što joj je ona savjetovala.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sve se otelo kontroli

Draga Deidre, nedavno sam iskusila nešto što se jedino može opisati kao “šlatanje” s jednim dragim gospodinom kojeg sam upoznala u kuglaškom klubu. Jednom me vidio kod kuće i ja sam ga pozvala na piće. Od tada ga nisam vidjela, ali sam nekako osjetila da se sve otelo kontroli. Moj se seksualni apetit vratio i sve ga teže kontroliram. Mislila sam kako je sve to ostalo u prošlosti. Imam 62 godine i još uvijek oplakujem svoga drugog supruga, koji je nedavno preminuo. On je dugo bolovao, tako da sam cijelo to vrijeme bila vezana uz kuću. Samo sam željela vratiti društveni život i upoznavati nove ljude, a sada sam opsjednuta seksom.

SEKS U ZRELIM GODINAMA: Kako utječe na mozak i je li siguran za zdravlje? Stručnjaci otkrivaju…

Deidre odgovara:

To je jedan od uznemirujućih aspekata teškoga gubitka. Svatko tko izgubi životnog partnera može osjetiti intenzivan nedostatak tjelesne bliskosti. Dopustite si uživati u masturbaciji. To bi moglo olakšati taj osjećaj opsjednutosti seksom, tako da ćete se moći daleko opuštenije upuštati u nova poznanstva.