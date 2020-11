UDALA SE BAKA (80) KOJA JE NAPRAVILA ŠOU NA TELEVIZIJI: Nakon sočnih izjava o seksu, evo što je sad učinila za mužića (35)

Sjećate li se vitalne starice koja je početkom godine napravila cirkus na britanskoj televiziji, otkrivajući sočne detalje iz svoje veze s 35-godišnjim Egipćaninom? Iris Jones (80) ponovno je dospjela u središte pozornosti objavivši kako su se ona i njezin mlađahni ljubavnik Mohamed Ahmed Ibriham napokon – vjenčali!

