Ova žena zgrozila je ljude na društvenim mrežama nakon što je otkrila da svome partneru svake noći potajno stavlja nikotinske flastere pa on postaje “ovisan” o tome da je s njom. Na Instagramu je podijelila objavu u kojoj tvrdi da flaster, koji se koristi kao pomoć prilikom odvikavanja od cigareta, stavlja na svoga muškarca dok on spava, prenosi The Sun.

Pliz, recite da se šali

“Ako mu lijepite nikotinski flaster svake noći kada spavate zajedno, imat će apstinencijsku krizu kada ne spavate zajedno pa će tako postati ovisan o vama”, rekla je instagramuša u užasavajućem videu, dodajući da je njezin dečko zapravo već ovisan i o cigaretama pa mu, kao, čini uslugu i na tom polju.

Njezina je objava u međuvremenu postala viralna i na Redditu, gdje ljudi nimalo ne skrivaju koliko su zaprepašteni ovom ludom praksom pa mnogi komentiraju da, kada čuju kakvim se sve “trikovima” ljudi služe, požele da i nemaju partnera, drugi se nadaju da se djevojka samo šali, dok treći poručuju: “Dovraga, ova žena je čisto zlo!”