U TAJNOJ VEZI SA SESTRIČNOM: ‘Volimo se i seks nam je nevjerojatan. Naši nemaju pojma, a ona je došla na ludu ideju’

Zaljubili su se iako su im očevi rođena braća. Već su godinu dana u tajnoj vezi, a seks im je nevjerojatan. Ona želi da se vjenčaju i imaju obitelj, no njega je strah da će doći do velikog skandala ako ikad otkriju da su zajedno. Očajni je mladić poslao pismo stručnjakinji za odnose Deidre Sanders portala The Sun.

Ne zna je li uopće legalno

Draga Deidre, već se neko vrijeme u tajnosti seksam sa svojom sestričnom, ali ona sada želi da se vjenčamo, a moja obitelj nema pojma o tome. Imam 25 godina, a ona 22. Naše obitelji žive na maloj udaljenosti, a naši očevi, koji su rođena braća, jedva razgovaraju. Nema velike drame, jednostavno se ne slažu. Oboje smo bili pozvani na vjenačnje naše druge sestrične. Moj otac nije išao, no ja sam uvijek raspoložen za zabavu. Ondje sam ugledao prelijepu djevojku i znao da joj se moram približiti.

Možda zvuči kao klišej, ali ona je imala sedam godina kad sam je posljednji put vidio, dok sam ja tada imao deset. Špricali smo se vodom u bazenu na obiteljskom rođendanu. Prišao sam joj i rekao: ‘Bok, sjećaš li me se?’, a ona je odgovorila: ‘Da, naravno. Mislila sam da si to ti, ali te skoro nisam prepoznala s odjećom.’ Nasmijala se i tako smo počeli čavrljati. Pili smo, plesali i bilo nam je super. Imala je sobu u hotelu i rekla mi neka dođem za njom 10 minuta poslije.

Pokucao sam na vrata, a ona me samo povukla unutra. Stajala je ondje u prekrasnom svilenom donjem rublju i izgledala neodoljivo. Srušili smo se na krevet, gdje mi je otkopčala košulju i počeli smo se ljubiti. Seks je bio nevjerojatan. Imao sam i prije avanture na jednu noć, ali nijedna nije bila ovako dobra. Kasnije nisam mogao prestati razmišljati o njoj pa sam je nazvao sljedeće večeri. Našli smo se u seoskom kafiću daleko od naših obitelji. Priznao sam joj što osjećam, a ona je rekla kako osjeća isto.

U tajnoj smo vezi već gotovo godinu dana, ali o tome nitko ništa ne zna. Rekla mi je kako želi da se zaručimo. Nije joj važno što će reći njezina obitelj, ali ja mislim da će biti problema. Volim je i želim se njome oženiti, ali bojim se posljedica. Bratići ne mogu biti zajedno, zar ne?

Deidre odgovara:

Da, mogu. U Velikoj je Britaniji legalno da su bratić i sestrična u vezi i da se vjenčaju, iako se neki ne slažu s tim zakonom. Samo zato što je vaša veza tajna, stvara se impresija kako je to nešto loše i pogrešno. Međutim, bit će teško ako je tvoja obitelj religiozna te se veza između rođaka protivi njenim uvjerenjima. Ali ako planirate nešto ozbiljnije, najbolje je da budete iskreni sa svojima. Okupite obje strane i recite kako gajite snažne osjećaje jedno prema drugomu te da želite obznaniti svoju vezu. Reci kako se nadaš da će biti sretni radi vas. Njihova bi reakcija mogla vašu ljubav staviti na test, ali oboje ste odrasli ljudi i to je vaš izbor. Možda vaša veza i zbliži posvađane strane. Sretno!