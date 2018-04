19-godišnjaci možda mogu trajati dulje u krevetu, ali zapravo nemaju pojma što rade

Vjerojatno ste čuli kako žene dostižu svoj seksualni maksimum više od desetljeća nakon muškaraca. Međutim, prema jednoj seksologinji, ženski i muški libido i nisu toliko različiti. Postoji ta neka slatka točka koju svi postižu kad je riječ o seksualnom nagonu, a ponajprije ovisi o njihovoj vezi, poslu i obiteljskom životu.

Isto pravilo za oba spola

“Najbolji je raspon od kasnih 20-ih do srednjih tridesetih godina i to vrijedi za oba spola”, kaže dr. Nikki Goldstein. Prijašnje su studije pokazivale kako su muškarci u punoj seksualnoj snazi kad napune 19, dok žene na to trebaju čekati do 31. “Dok ste mlađi, više se fokusirate na karijeru i pokušavate shvatiti tko ste i kako radi vaše tijelo. Kad ostarite, tijelo počinje raditi protiv vas i tada nastupa dosada. Zato postoji slatka točka u kojoj se nijedno od toga ne događa”, objašnjava seksologinja.





Seks postaje bolji s godinama

Tijekom srednjih 20-ih i 30-ih dovoljno ste stari da poznajte svoje tijelo i partnera bolje. Žene imaju bolje razumijevanje toga što im se sviđa i također znaju što je potrebno za bolji seks jer imaju više iskustva u tim godinama. “19-godišnjaci možda mogu trajati dulje u krevetu, ali zapravo nemaju pojma što rade”, dodaje Goldstein. Muškarci također dosežu novu razinu seksualnog samopouzdanja u tridesetima. “Iako njihov testosteron opada nakon četrdesete, oni poput žena tada postaju samouvjereniji”, kaže.

Dok ste mlađi, imate više tjelesne snage, ali budimo realni – seks baš i nije toliko dobar. “Za većinu ljudi seks postaje bolji s godinama”, smatra Goldstein i dodaje kako je još jedan razlog za povećanje libida u spomenutim godinama to što je tada seks mnogo bolji. “Ako je on dobar, želite ga još i to je jedina poanta svega”, zaključuje seksologinja za Daily Mail.