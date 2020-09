U NOVINAMA JE SAZNALA DA JU JE BIVŠI VARAO: Uvijek se pitala zašto su se tako naglo razveli, a sada napokon zna

Dvije i pol godine nakon što se Nikyta rastala od bivšeg supruga Roberta, vidjela je objavu u novinama o njegovom vjenčanju, no nije očekivala da će doznati surovu istinu o njihovom braku

Žena koja nikad nije shvatila zašto je njen brak završio tako naglo, šokirala se kada je saznala razlog u objavi u novinama New York Times, piše Mirror.

Naime, tada je u listu objavljena vijest o vjenčanju njenog bivšeg supruga Roberta s Lauren koju je upoznao u teretani u siječnju 2017. Vjenčali su se na maloj ceremoniji pred 25 uzvanika.

SUMNJA DA GA ŽENA VARA JER U TORBI DRŽI SEKSI DONJE RUBLJE: ‘Nikad ga ne nosi kod kuće, a vikendom često izlazi ‘s prijateljicama”

No, Nikyta Moreno tvrdi kako je Robert bio u braku s njom kada se počeo viđati s Lauren. “Prema članku, par je započeo svoju vezu u siječnju 2017. godine. Tamo je pisalo kako on nikada nije bio u braku. To su za mene bile novosti jer sam ja bila njegova žena u siječnju 2017. Rastali smo se krajem ožujka iste godine, a službeno razveli u siječnju 2018. i nikad nisam znala zašto. Sve dok nisam vidjela objavu u novinama”, rekla je.

U novinama je pisalo kako su se Robert i Lauren zbližili oko ljubavi prema tjelovježbi prije tri i pol godine. On se prisjetio kako mu je zapela za oko zbog izgleda, ali i zato što je jedina žena koja je dizala utege.

Pet mjeseci kasnije uselili su se zajedno, a Robert se zbližio s Laureninom djecom iz prvog braka – jedinog prijašnjeg braka koji je spomenut u tekstu.

Napokon je dobila odgovore

No, Nikyta tvrdi kako su se ona i Robert vjenčali u prosincu 2015. te su imali planove za veću svadbu na ljeto 2017., no tada joj je suprug postao distanciran. Kada se vratio doma s putovanja u Teksas s prijateljima rekao je tadašnjoj ženi kako mu treba prostora.

KAKO JE OTKRIO DA GA SUPRUGA VARA? Ugledao ju je na Google Mapsu! Bila je s drugim muškarcem usred bijela dana

Nikyta je odsjela kod prijateljice na tjedan dana, ali kada se vratila Robert joj je rekao da želi razvod. Njegovu promjenu ponašanja usporedila je s prekidačem svjetla koji se ugasio, a čak se pitala boluje li od nekog mentalnog poremećaja koji je potpuno promijenio njegovu osobnost. No, sada napokon zna zašto je njihov brak tako naglo skončao.