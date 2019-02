U ISTO VRIJEME TROŠI CURU I NJENU MAMU: ‘Izgledaju kao sestre, ali stara je perverznija. Zbog jedne stvari sam se navukao’

‘Frapirao sam se kad je ona odjednom došla do mene i sjela mi u krilo te se počela igrati s mojom kosom’

Mladića je zavela nesuđena punica na proslavi svoga rođendana i on nije mogao odoljeti iskušenju, već se strastveno poseksao dok je njegova djevojka spavala. Toliko se napalio na njezinu seksi mamu da jednostavno ne želi prestati nalaziti se s njom radi seksa. Sunovu kolumnisticu Deidre Sanders pitao je što da radi, a ona je bila prilično oštra.

Draga Deidre, već se mjesec dana seksam s majkom svoje djevojke. Znam da ne bih smio, ali previše mi se sviđa da bih odustao. Moja cura je prekrasna, slatka i plavai zajedno smo šest mjeseci. Njezina mama je razvedena i već je nekoliko mjesci u Škotskoj, gdje pomaže svojoj starijoj kćeri oko bebe, tako da sam je upoznao tek nedavno za njezin rođendan. Cura joj je priredila iznenađenje kod kuće. Bilo je to fantastično popodne i svi su se složili da je bila jedna od boljih zabava ikad.

Sjela mu u krilo i tako je krenulo

Njezina mama je izgledala zanosno u majici sa spuštenim ramenima i kratkoj suknji. Moja cura ima 22, a mama 42, ali izgledaju kao sestre. Meni su 24 godine. Žena je cijelo vrijeme flertala sa mnom i govorila svima kako je njezina kći sretnica što ima takvog komada za dečka. Kad god bih joj uhvatio pogled, gledala je u mene i smješkala mi se te mi poslala poljubac. Moja cura ima svoj stan, ali tada smo prespavali kod njezine mame.

Kada je moja djevojka otišla u krevet, njezina majka i ja smo ostali razgovarati s njezinom tetom, koja je potom otišla, a nas dvoje smo ostali sami. Frapirao sam se kad je ona odjednom došla do mene i sjela mi u krilo te se počela igrati s mojom kosom. Bila je toliko seksi. Napalio sam se i počeli smo se ljubiti, a poslije smo se i poseksali. Wow, kakva je to noć bila! Sada mi ona šalje poruke svaki dan i nalazimo se kad god moja cura radi kasne smjene.

Nijedno od nas ne želi povrijediti djevojku, ali mi se samo želimo nastaviti seksati. Ona kaže da sam najbolji ljubavnik kojeg je imala, a ja moram priznati da me ona jako pali i volim osjetiti njezinu prisutnost.

Deidre odgovara:

Samo je pitanje vremena kada će tvoja djevojka saznati i to će je uništiti. Dvoje ljudi u koje bi trebala imati najviše povjerenja rade od nje budalu. Njezina je mama tek postala baka i možda joj samo treba vremena da se privikne na tu novu ulogu, a dotad se želi podsjetiti da još izgleda mlado i poželjno. Male su šanse da vas dvoje imate budućnost, bez obzira na to koliko vam je seks dobar. Pokaži malo zrelosti i okončaj to prije no što se dogodi katastrofa. Zatim razmisli o svojoj vezi s curom i voliš li je iskreno. Ako se tako lako zaljubiš u drugu, možda ona nije prava za tebe.