‘TRUDNU SUPRUGU IZBACIO SAM IZ KUĆE’: Zbog totalno čudnog detalja cijeli internet stao u njegovu obranu – ‘Traži razvod!’

Dosad smo vjerovali da se ovakav scenarij događa samo u sapunicama

Kada je riječ o ljubavnim odnosima, svaki par ima neki svoj plan kako zamišlja obitelj i budućnost, a to se često odnosi i na broj djece koji žele imati (osim, naravno, ako ima se ne potkrade neplanirana trudnoća).

I ova je muškrac vjerovao kako su on i njegova supruga na istoj valnoj dužini po tom pitanju. No, nedavno je otkrio kako se žena predomislila o broju djece u njihovoj obitelji, a to je odlučila iza njegovih leđa.

U poruci koju je objavio na forumu Reddit’s Relationship Advice anonimni je 34-godišnjak napisao da je njegova supruga protiv njegove želje ostala trudna s trećim djetetom, prenosi Mirror.

'My wife baby-trapped me and I don't know if I'll ever trust her again'https://t.co/5Xp2pO21kw pic.twitter.com/JCHBc1OeWg — Daily Mirror (@DailyMirror) August 25, 2020

Sledio se kad mu je rekla

Muškarac je objasnio da je u životu htio imati samo jedno dijete, no supruga, koja je jedinica, nije se s time složila i inzistirala je da njihovo dijete ima sestru ili brata. Stoga su se zajednički složili da će imati dvoje djece, ali ne više od toga – kako bi im ostalo dovoljno novca za povremena putovanja i zajedničke izlete.

No, kada je njihovo drugo dijete, sinčić, napunio godinu dana, supruga je priznala da je zapravo oduvijek željela četvero djece te da bi trebali pokušati dobiti makar još jedno. On se s time nije složio, posvađali su se i nekoliko dana nisu razgovarali. Na koncu su se pomirili, a bilo je i seksa. On tada toga nije bio svjestan, no začeli su treće dijete.

“Došao sam kući s posla dok su djeca bila kod djeda i bake. Supruga me posjela s velikim osmijehom na licu i pokazala mi pozitivan test za trudnoću, plešući od radosti. Primijetila je da izraz na mojemu licu nije bio toliko oduševljen i počela je vikati na mene. Optužila me da je ne podupirem, da je svako dijete Božje čudo i da bih trebao biti zahvalan. Rekao sam da mi je žao, zagrlio sam je i izjavio da sam oduševljen zbog prinove”, ispričao je ovaj 34-godišnjak.

Odlučio je sve istražiti

Kada je supruga sretnu vijest počela dijeliti i s drugima, postao je sumnjičav jer mu se činilo kao da je već dugo vremena planirala trudnoću. Zato je odlučio to malo podrobnije istražiti.

“Dok je spavala, uzeo sam kondome iz ladice i stavio ih pod vodu. Bili su probušeni. Uzeo sam njezin telefon i ustanovio da ga je zaštitila lozinkom, što je bilo čudno. No, kako ona nema baš neku memoriju, bio sam siguran da je postavila jednostavnu šifru pa sam pokušao s njezinim rođendanom”, objasnio je, a onda je uslijedio šok.

“Uspio sam otključati mobitel. Pogledao sam njezine poruke i pronašao prepisku s njezinom najboljom prijateljicom. Moja supruga joj se požalila da me nikako ne može prizvati pameti, a prijateljica joj je sugerirala da se to sve da srediti. Supruga se složila s time i rekla da više neće uzimati kontracepcijske pilule”, otkrio je.

Izbacio ju je iz kuće, ali…

“Odmah sam je probudio i pitao je li njezina trudnoća doista čudo. Pogledala me nevino i počela plakati”, dodao je razočarani suprug.

Tvrdi kako su se posvađali, no supruga je inzistirala da je trudnoća njezin izbor bez obzira na to je li ili nije uzela pilulu i da, ako on ne želi više djece, trebao je otići na vazektomiju. U konačnici je muškarac suprugu izbacio iz kuće i ona je otišla svojim roditeljima. Autor objave na kraju tvrdi kako se zbog pandemije supruga vratila doma kako ne bi bila razdvojena od svoje djece.

“Što da radim? Ostanak kod kuće s njome za mene je dovoljno užasan i ne znam bih li je zbog svega trebao ostaviti. Više joj ne vjerujem. U potpunosti me izdala. Bijesan sam, ali na putu je još jedno moje dijete”, zaključio je on, tražeći savjet.

Svi mu sugeriraju – razvod

Njegova je objava postala viralna, a komentiralo ju je više od 1000 ljudi.

“To je velika izdaja i, iz moje perspektive, razlog za razvod. Dijete je velika emotivna, fizička i financijska odluka, koja uključuje oba partnera. Ona je sebična i manipulativna”, “Za mene je to 100 posto razlog za razvod. Laže i manipulira koristeći se djecom. Tome se ne bih vraćao”, “Ovo je oblik zlostavljanja. Razgovaraj s odvjetnikom, potraži psihijatra. Ovo nije u redu”, samo su neki od komentara.