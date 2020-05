TRUDNA ZARUČNICA NE ŽELI SEKS PA SE FRAJER SNAŠAO: ‘Imam sa strane 10 godina stariju. Kad me to zamolila…’

Jedan muškarac (31) priznao je da vara svoju trudnu zaručnicu (28) sa starijom ženom koju je upoznao u baru u kojemu radi. Sada želi sve priznati zaručnici kako bi riješili svoje probleme pa se za savjet obratio u Sunovu rubriku Dear Deidre.

“Riječ je samo o seksu, ali moja zaručnica bila bi slomljena kada bi saznala, čekam dijete s njom. Zajedno smo već pet godina. Ona je zgodna i dobra djevojka, ali sam je očito uzeo zdravo za gotovo”, započeo je anonimni čitatelj.

“Svoju aferu započeo sam početkom godine. Radim u pubu, a moja ljubavnica je tamo stalni gost. Ima 41 godinu i jako je zavodljiva, ali ima nisku toleranciju na alkohol. Jedne noći slavila je rođendan i previše je popila pa sam je otpratio doma kako bi sigurno stigla. Željela je poklon od mene pa smo se poseksali”, ispričao je on.

