TKO SU DEMISEKSUALCI? Mnogi ih vide kao izbirljive čudake koji ne vole seks za jednu noć, no oni žele samo jednu stvar

Demiseksualnost, odnosno poluseksualnost orijentacija je na pola puta između seksualnog i aseksualnog

Ne postoji jedna, univerzalna seksualna orijentacija koja vrijedi za sve ljude pa su tako nekima privlačni muškarci, drugima žene, treći nemaju potrebu za seksom, četvrtima nije bitan spol, peti se pale na intelekt, itd.

Isto tako, u posljednje se vrijeme sve češće priča o seksualnosti kao spektru, a ne kategoriji. Ipak, mnogi nisu upoznati s demiseksualnošću.

Što je demiseksualnost?

Demiseksualnost je stanje u kojem osoba ne doživljava seksualnu privlačnost bez jake emotivne povezanosti s drugom osobom. Ukratko, ako nema osjećaja, nema ni seksa.

Termin ‘demiseksualnost’ nastao je kao opis za orijentaciju koja je napola između seksualnog i aseksualnog. Dakle, demi ljudi stavljaju emocije prije seksa pa im samim time on nije toliko važan.

Presudna im je sekundarna seksualnost koja proizlazi iz emotivne bliskosti, dok im primarna seksualnost bazirana na izgledu, seksepilu i karakteru, ne predstavlja puno.

Da razjasnimo, tu se ne radi o odluci demiseksualaca da se s nekim ne seksaju, već o osjećaju seksualne privlačnosti. S obzirom na to, neki demiseksualci mogu odlučiti da se ne seksaju s partnerima, ali to ne ovisi o njihovoj orijentaciji.

Emocionalna povezanost

Znači li to da su demiseksualcima privlačni svi s kojima ostvare emotivnu vezu? Naravno da ne. Primjerice, heteroseksualne muškarce privlače žene, no to ne znači da im je baš svaka žena privlačna. Slično tome, demiseksualca ne privlače svi s kojima ima emotivnu vezu.

Ljudi ove seksualne orijentacije ne upuštaju se u seks za jednu noć, a neshvatljivi su im ostali koji se vode požudom.

Dio aseksualnog spektra?

Mnogi tvrde da demiseksualnost spada pod aseksualnu orijentaciju budući da osoba osjeća seksualnu privlačnost samo u ograničenim okolnostima. Osim toga, susreću se s jedinstvenim izazovom budući da većina ne želi čekati na seks pa ih drugi doživljavaju kao aseksualce.

Ipak, oni mogu osjetiti potrebu za seksom često i intenzivno, ali samo s bliskim osobama.

Također, pornići im nisu ‘napeti’ jer se u njima uglavnom upražnjava seks bez bilo kakve emotivne povezanosti.

Demiseksualnost u praksi

Različiti ljudi različito doživljavaju demiseksualnost, a ovo su neki od najčešćih osjećaja: