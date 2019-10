TKO JE KRIV? Žena pronašla ljubavno pismo upućeno njezinu suprugu. Zbog jednog detalja ljudi tvrde – ‘Ona je nevina!’

‘Iz njezinih se riječi može zaključiti kako se između njih nije dogodilo ništa fizičko te da joj je moj suprug rekao kako me neće ostaviti, ali nešto je sumnjivo’

Prijateljstvo njezina supruga s drugom ženom dugo joj je bilo sumnjivo, ali njezine su se sumnje potvrdile na najgori mogući način, kada se niotkud pojavilo ljubavno pismo. Žena je na britanskom forumu Mumsnet ispričala kako je njezin muž postao blizak sa samohranom majkom koja stanuje u istoj ulici.

Premda se u ispovijesti ne spominju imena, portal Mirror, koji ju je prenio, nazvao je protagoniste priče Eve (supruga), Jason (suprug) i Rachael (ljubavnica), kako bi čitateljima bilo lakše pratiti. Povest ćemo se njihovom praksom i u daljnjem ih tekstu oslovljavati navedenim imenima.

Nakon što je Rachael Jasonu otkrila da se uskoro seli na drugu adresdu, zatražila ga je kontakt kako bi se mogli čuti i kada više ne budu živjeli u istoj ulici. Eve kaže kako joj je to odmah bilo čudno te je stanovitu gospođu dodala na Facebooku.

Pismo prepuno maštarija

No, Rachael je Eve kasnije izbrisala iz svojih prijatelja i nastavila lajkati većinu objava njezina supruga. Bez njezina znanja, Rachael i Jason počeli su komunicirati i nalaziti se pod izlikom da se njihova djeca mogu družiti.

Kada je Eve pitala supruga što njih dvoje mute, on se opravdao kako mu je Rachael samo prijateljica. “Najzad sam pronašla njezino pismo upućeno mojemu suprugu. U njemu mu ona priznaje svoju ljubav, mašta o tome da se vjenčaju i imaju djecu…”, napisala je Eve na Mumsnetu.

‘Ta žena nije kriva’

“Iz njezinih se riječi može zaključiti kako se između njih nije dogodilo ništa fizičko te da joj je moj suprug rekao kako me neće ostaviti, ali joj očigledno daje povoda da misli kako za njih ima nade. On zna da sam ja pronašla pismo i razgovarat ćemo kada se vrati s posla”, zaključila je Eve i pitala forumaše treba li toj ženi dati do znanja da zna za njezine namjere s Jasonom.

Većina ljudi složila se kako svoj bijes usmjerava na pogrešnu osobu. “Neee, za sve je kriv tvoj muž. On joj daje signale da bi možda nešto moglo biti između njih”, “On je to mogao završiti davno prije, ali nije jer mu laska njezina pažnja. Zašto je uopće zadržao to pismo?!”, pitaju se korisnici Mumsneta.