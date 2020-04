TIP ZAPANJIO INTERNET SULUDIM ZAHTJEVOM KOJI JE POSTAVIO SVOJOJ CURI: ‘Sretno u potrazi za ženom koja će to trpjeti’

Par je u vezi godinu dana i dobro su se slagali, sve dok on nije došao na ideju da mu ona plaća za svaku noć koju provede kod njega

Korisnik Reddita (28) na toj se društvenoj platformi požalio na problem sa svojom djevojkom, Naime, predložio joj je da mu plaća noćenja, s obzirom da kod njega spava tri do četiri puta tjedno, što je ona vrlo loše prihvatila, piše Mirror. Par je u vezi godinu dana i dobro su se slagali, sve dok on nije došao na ideju da mu ona plaća za svaku noć koju provede kod njega. Korisnik je otkrio da on i djevojka žive odvojeno te da su mu porasli računi otkad je počela noćiti kod njega. Predložio joj je da mu plaća 24 dolara po noći.

‘Jako se uzrujala’

“Nemojte me krivo shvatiti. Volim svoju djevojku i volio bih da jednog dana živimo zajedno”, branio se. “Međutim, kad sam joj predložio da mi plaća noćenja, jako se uzrujala”, otkrio je te dodao da je to i više nego prihvatljiv iznos za stan koji on plaća 1800 dolara. “Ona i njezini prijatelji misle da sam nerazuman i govore joj da prekine sa mnom”, požalio se. “Stvarno je volim i ne želim je izgubiti, ali ne želim da me osoba s kojom sam u vezi iskorištava”, dodao je.

Korisnici u šoku

Međutim, nije naišao na razumijevanje ostalih korisnika. “Ona je gost. Ne mogu ni zamisliti koliko ju je uvrijedilo što je njezin dečko traži da mu plaća za noćenja kod njega”, napisao je jedan korisnik. “Da sam na njezinom mjestu, to bi me jako uvrijedilo. Pitala bih se ‘Zar me ne želi ondje?”, napisala je druga korisnica. “Sretno ti u potrazi za curom koja bi tolerirala da se ovako ponašaš prema njoj”, poručio mu je još jedan korisnik.