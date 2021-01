TIP POSTAVIO BRUTALAN UVJET CURI: ‘Prestani stavljati tampone u vaginu ili prekidamo!’ Njegovo obrazloženje posvađalo internet

Anonimni muškarac na Redditu je otkrio kako strahuje zbog toga što njegova djevojka tijekom menstruacije nosi tampone, a ne uloške. Nakon što je upitao ostale korisnike za njihovo mišljenje, pokrenula se žestoka rasprava.

Stanoviti reditovac kaže kako je njegova djevojka zaboravna i ne mijenja redovito tampone, zbog čega se on boji da bi ta njezina nehigijenska navika mogla dovesti do zdravstvenih problema poput sindroma toksičnog šoka, rijetkoga i potencijalno opasnoga stanja koje uzrokuju upravo tamponi kada predugo stoje u tijelu, prenosi Mirror.

“Nemam problema sa ženama koje koriste tampone. Imam problem s NJOM koja koristi tampone. Nekoliko je razloga za to. Moje je mišljenje da ih ne mijenja dovoljno često. Smatram da jednostavno zaboravlja. Ona ne shvaća da postoje ozbiljni rizici. Ovo naglašavam jer se brinem da će se razboljeti. Nikad prije nisam postavljao nikakve uvjete”, započeo je muškarac u objavi.

'My boyfriend's banned me from wearing tampons and will dump me if I don't'https://t.co/wrCHDT0rQP pic.twitter.com/1rwImRuicL

— Daily Mirror (@DailyMirror) January 10, 2021