TINEJDŽERICA TRUDNA NAKON SEKSA S ČETVORICOM: ‘Jedan mi je dao joint, a onda je krenula redaljka’

‘Malo smo razgovarali, a onda me poljubio i stavio mi ruku na golu nogu’

Nakon prilčno dosadnjikavog ljeta, djevojku je frendica pozvala na veliki party u osamljenoj kući. Bilo je puno ljudi, a glazba preglasna za razgovor. Svi su bili stariji od nje, a onda joj je prišao zgodan frajer koji ju je pozvao na kat. Pušili su marihuanu i njoj je postalo svejedno. Nakon seksa s njime, na vrata su došla još trojica. Ne sjeća se ničega, ali sada je trudna i nema pojma tko je otac. Svoje je strahove podijelila sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, te sam noći popila previše i poseksala se s četiri različita frajera. Bilo je totalno ludo i zabavno, ali sada sam trudna i u panici. Imam 17 godina i tek sam upisala faks. Ovo je ljeto bilo dosadno jer uopće nisam puno izlazila. Tada mi je prijateljica rekla kako je upoznala seksi tipa u pubu i on nas je obje pozvao na veliki tulum nekoliko kilometara dalje. Mami sam rekla da ću prenoćiti kod frendice, a onda smo se zaputile na bus.

Bilo je to u ogromnoj kući i nitko nije izgledao naših godina. Svi su bili stariji, u svojim 20-ima. Bila sam nervozna pa sam popila nekoliko pića da se opustim. Zgodan dečko mi se nasmiješio. Glazba je bila glasna pa mi je viknuo na uho da se prebacimo na neko drugo mjesto gdje ćemo se čuti. Poveo me na kat i rekao da izgledam zamamno. Malo smo razgovarali, a onda me poljubio i stavio mi ruku na golu nogu.

GRUPNI SEKS U PARKU USRED DANA: Orgije četiri osobe šokirale prolaznike u Cardiffu

Kao u filmu

Podijelio je sa mnom joint i sve mi je postalo smiješno. Položio me na krevet i tada smo se poseksali. Ja sam zadrijemala nakratko, a probudila me buka dok je izlazio iz sobe. On se više nije vratio, ali je zato došao neki drugi lik i pitao me jesam li dobro. Počeli smo razgovarati i meni je bilo ugodnije na katu nego dolje u buci i ludilu. Taj je dečko bio drag i također je želio seks sa mnom. Činilo se uzbudljivim i pomalo nestvarnim, kao da sam u filmu.

Zatim su došla još dvojica frajera koji su očito bili njegovi prijatelji. Ostatak večeri mi je u magli, ali znam da sam se seksala i s njima. Frendica me probudila oko četiri ujutro pitajući što se dogodilo. Otišle smo zajedno na bus, a mene je prao gadan mamurluk i osjećala sam se čudno. Sada sam saznala da sam trudna, zbog čega sam sretna i uplašena u isto vrijeme. Znam da ću biti super mama, ali ne znam koji je od svih tih tipova otac mojega djeteta ni kako ću doći do njega. Mislim da se ne bih znala vratiti do te kuće.

Deidre odgovara:

Stvarno sam zabrinuta za tebe. Bila je to jako riskantna noć. Ti dečki se nisu smjeli seksati s tobom u takvom stanju. U očima zakona, to je vjerojatno bilo silovanje. Ali trudnoća je sada tvoja najveća briga. Imaš samo 17 godina, još si na fakultetu i živiš s mamom. Zar doista smatraš da ćeš se moći nositi s djetetom? Jesi li razmislila koliko ti to može promijeniti život? Predlažem da dobro razmisliš dok još imaš vremena.