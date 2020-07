TEROR BIVŠE SUPRUGE: ‘Samo želim uživati sa svojom novom curom, ali ona me ucjenjuje nečim što je neoprostivo’

Ponekad je bivše nemoguće izbaciti iz života, ma koliko se trudili. Ovaj 38-godišnjak samo želi uživati u vezi s novom djevojkom, ali njegova bivša supruga konstantno im zagorčava život. Savjet je potražio u Sunovoj rubrici Dear Deidre.

“Razveli smo se prije tri godine nakon deset zajedničkih godina i imamo dvije kćeri. Početkom ove godine upoznao sam divnu djevojku koja me podsjetila kako je to biti sretan. Ona je četiri godine mlađa od mene. Ali moja bivša mi zato radi probleme – brani mi da viđam djecu i propisuje što smijemo, a što ne”, započeo je čitatelj u pismu.

