SVOG 42 GODINE STARIJEG DEČKA UPOZNALA SA 16: ‘Oduzeli su mi mobitel i internet, ali nas nisu rastavili’

Par se u budućnosti planira vjenčati, ali ne i imati djecu

Urszula Grzelak (19) i Nigel Thorpe (61) u sretnoj su ljubavnoj vezi već tri godine, unatoč golemoj dobnoj razlici od 42 godine. Mlada studentica upoznala je svojega odabranika u Oxfordu, kada je 2016. iz Poljske otišla posjetiti rodbinu u Velikoj Britaniji. Tada je imala svega 16 godina.

Oboje su se našli na istoj obiteljskoj proslavi jer je Nigel bio prijatelj Urszuline tete. Par se zaljubio na prvi pogled. Dva tjedna poslije, Urszulina se teta posvađala s partnerom i odlučila kako ona i njezina nećakinja trebaju na neko vrijeme ostati kod Nigela. To je samo dodatno pojačalo privlačnost koju su oboje osjetili na proslavi.

Zajednička ljubav prema metalu

“Bila sam vrlo entuzijastična i puna pozitivne energije kada sam shvatila da se zaljubljujem u njega. Kao da su mi osjećaji prema njemu davali snagu za dalje. Postala sam prilično opsjednuta njime”, priznala je studentica u razgovoru za Daily Mail.

Njihovu je vezu dodatno učvrstila zajednička ljubav prema metal glazbi. Urszula kaže kako ju je impresionirala bogata kolekcija koju joj je pokazao njezin dečko na početku veze.

“Čim sam na njegovim policama vidjela CD-ove i ploče svojih omiljenih bendova, odlučila sam da će mi to biti izgovor za duge razgovore. Slušali smo glazbu zajedno i povjerovala sam da ona ima posebnu moć. Glazba doista povezuje ljude”, rekla je mlada Poljakinja.

Planiraju brak, ali ne i djecu

Iako su njihovi osjećaji bili obostrani, ovom nesvakidašnjem paru nije bilo lako. “Kada sam došla kući i rekla roditeljima, oni su pobjesnili na mene i željeli su me rastaviti od Nigela. To što su mi oduzeli mobitel i internet nije me spriječilo da ostanem u kontaktu s njime jer naši su osjećaji postajali sve snažniji i snažniji”, ispričala je Urszula.

Sada su njezini roditelji prihvatili činjenicu da im kći ljubi 42 godine starijega muškarca, no javnost ih i dalje ne štedi negativnih komentara i tračeva. “Ljudi nas nazivaju bolesnima i kontroverznima. Upiru prstom u nas na ulici”, požalila se novinarima.

Nakon što je završila srednju školu, Urszula je napustila rodnu Poljsku i otišla živjeti kod Nigela. Par se u budućnosti planira vjenčati, ali ne i imati djecu.