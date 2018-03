SVIĐA VAM SE KOLEGICA S POSLA? Slavni TV stručnjaci savjetuju kako joj prići i što učiniti da takva veza uspije

Malo je škakljivo područje, ali ako je ljubav prava, ne postoji pravilo koje može stati između dvoje ljudi

Slavni televizijski bračni savjetnici Steph i Dom Parker već godinama rješavaju probleme u odnosima svojih klijenata. Jedan ih je čitatelj Daily Maila zatražio savjet kako pozvati radnu kolegicu na spoj.

Čitateljeva priča

Nedavno je u tvrtku u kojoj radim došla izrazito privlačna žena koja mi se odmah svidjela. Meni su 53 godine i razveden sam posljednje četiri. Ona je u svojim četrdesetima i prilično sam siguran da je slobodna. Uvijek se nasmiješi kad se susretnemo na hodniku, u nekoliko smo navrata i razgovarali i ponašala se prijateljski i slatko. Moj je problem to što nemam hrabrosti pozvati je van. Nemam pojma kakva su današnja pravila dejtanja. S obzirom na sve napise u posljednje vrijeme, nisam siguran je li uopće pametno prići nekomu na poslu. Ne želim ispasti budala ili imati probleme zbog toga. Što da napravim?





Domov savjet

Ovo je tipična današnja situacija. U jednu ruku, živimo u mnogo otvorenijem i opuštenijem društvu, rekao bih – i promiskuitetnijem. Ipak, na mnogo načina to može biti i loše. Dovoljno je da nekoga krivo pogledate i mogu vas optužiti za zlostavljanje. U potpunosti razumijem vašu dilemu. Savjetujem da budete oprezni jer ne želite prijeći granicu i doći na listu srama. Kažete da ste prilično sigurni kako je dotična slobodna, ali ne i potpuno sigurni. Nemojte tražiti kolege da se o tome raspitaju za vas jer bi glasine mogle doći do nje, a to bi je moglo uplašiti i otjerati.

Nastavite se smješkati i prijateljski razgovarati s njom kad se sretnete u prolazu te pokušajte baciti neki nježan mamac da vidite kako će se ponašati. Pitajte ju kako je provela vikend, obratite pažnju spominje li kakvog muškarca, a ako ne, možete ležerno priupitati čime se bavi njezin partner. Kada to raščistite, ovisno o njezinu statusu, možete je prijateljski pozvati na piće poslije posla. Ako vam je to previše, razmislite postoji li neka tema o poslu o kojoj biste mogli razmijeniti iskustva. Možete joj reći kako biste cijenili njezino mišljenje o nečemu i da biste voljeli o tome porazgovarati uz kavu.

ROMANSA NA POSLU: Što kada ljubav procvjeta među kolegama? Stručnjaci upozoravaju na što treba paziti

Ako se nešto razvije iz toga, imajte na umu da poslovne romanse znaju biti komplicirane. Neke ih tvrtke i službeno zabranjuju, iako ja mislim kako ne postoji nijedan zakon na svijetu koji može stati između dvoje ljudi koji se vole. Ali tu može biti ljubomore, tako da imajte to na umu ako postanete par. Ne znam je li jedno od vas neki šef ondje, ali vaši bi vas kolege mogli drugačije gledati započnete li vezu s nekim tko vam je eventualno nadređen. Pazite da posštujete pravila i da na poslu zadržite donekle poslovni odnos. Bez diranja, ljubljenja i držanja za ruke.

Stephin savjet

Zbog određenih pojedinaca koji su zlorabili položaj, a na koje vjerojatno mislite kad spominjete napise u novinama, sada je prilazak kolegi s posla postalo škakljivo područje, a ne bi trebalo biti jer pronalazak je ljubavi na poslu sasvim normalna stvar. Mnogi ljudi pronađu svoju srodnu dušu na taj način. Važan je čimbenik u vašem slučaju jeste li oboje u istom rangu na poslu. Ako je jedno od vas drugomu šef, tada treba pripaziti na druge stvari. Ako je ona nadređena, možda se smješka svima na hodniku jer to smatra dijelom svoje uloge.

Nije loše pratiti kako se ponaša prema drugim kolegama – tako ćete biti sigurni jeste li kojim slučajem pogrešno shvatili njene signale. Ja sam staromodna žena i smatram da biste joj trebali ručno napisati lijepo pismo. Predstavite joj se u pismu, recite da uživate u vašim razgovorima na hodniku. Priznajte joj da ste malo nervozni, ali da biste je voljeli pozvati na piće poslije posla. Dajte joj svoj privatni e-mail ili telefonski broj tako da vam lakše može odgovoriti.

Neki bi mogli reći kako je to kukavički čin, ali ja smatram da, ako joj sve to kažete u lice, tada ste oboje u situaciji koju ne možete kontrolirati. Ovako njoj dajete moć i izbor da odluči kako će vam odgovoriti. Ne šaljite joj pismo na kućnu adresu, to je malo jezivo. Ostavite joj ga na stolu. To je nježan, elegantan i neprijteći pristup. Ona je slobodna reći kako nije dostupna ili zainteresirana za vas. Ako je to slučaj, tada prihvatite to stoički i krenite dalje. Ako odgovori pozitivno, onda je pozovite na neko druženje poslije posla. Nemojte to odrađivati unutar radnog vremena jer ne želite da kolege počnu tračati. Moj je savjet da odvojite poslovno od privatnog.