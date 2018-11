SVI PLAČU ZBOG OVIH SLIKA S VJENČANJA: ‘Danas je trebao biti naš veliki dan, ali netko je odlučio da se nikad neće dogoditi’

Slike su objavljene na dan kada su se njih dvoje trebali vjenčati

Debbie Gerlach iz Arizone dirnula je srca mnogih kada je na Facebooku objavila seriju vjenčanih fotografija sa zaručnikom Randyjem. Do trenutka kada se održalo fotografiranje, on je, nažalost, bio mrtav, ali je njegov lik dodan u Photoshopu pokraj njegove mladenke.

Potresno pismo

Slike su objavljene na dan kada su se njih dvoje trebali vjenčati. Randy je, naime, poginuo u prometnoj nesreći osam mjeseci prije njihova velikog dana. Njegova neutješna zaručnica s razlogom je objavila vjenčane fotografije i napisala pismo s važnom porukom za sve nas.

VJENČALI SU SE PRIJE DVA TJEDNA, A ONDA JE SJEO NA KOBAN LET: ‘Poslao mi je selfie iz aviona, a tri minute kasnije više se nije javljao…’

“Danas je trebao biti najbolji dan u mom životu. Danas sam se trebala udati za svojega najboljeg prijatelja. Trebala sam se probuditi, odjenuti vjenčanicu i hodati do oltara, gdje me trebao čekati muškarac mojih snova. Danas smo ispred obitelji i prijatelja Randy i ja trebali obećati ljubav jedno drugomu i razmijeniti vjenčane zavjete koji su nam svetinja. Danas je trebao biti dan o kojemu sam maštala otkad sam bila djevojčica. Danas sam trebala postati žena. Danas sam trebala postati gđa Zimmerman…”, započela je Debbie svoje obraćanje.

Poginuo na motoru

“Ali danas sam se probudila sama, kao i svakoga dana. Danas sam se probudila slomljena srca. Danas me moj tata neće otpratiti do oltara. Danas neću vidjeti izraz Randyjeva lica kada me prvi put ugleda u vjenčanici, koju sam cijelo vrijeme morala skrivati od njega jer nije mogao dočekati da je vidi. Danas neću vidjeti naše obitelji i prijatelje. Danas se neću udati za ljubav svojega života. Danas neću imati supruga…”, nastavila je nesuđena mladenka.

“I sve je to zato što je jedna osoba donijela odluku koja mi je zauvijek promijenila život, odluku da ne stane ispred znaka ‘stop’, da ne stane kada je moj zaručnik prilazio iz suprotnoga smjera na motociklu, već je radije požurio ulicom. Molim vas da pročitate ovu objavu. Pazite na motocikle! Zaustavite se ispred znaka ‘stop’ i vozite oprezno jer nikad ne znate čiji je svijet na tom motoru. Da je ta osoba stala, ja bih se udala za Randyja, svoga najboljeg prijatelja i ljubav svojega života”, zaključila je Debbie u dirljivom pismu na Facebooku.