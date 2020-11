SVEKRVA JE MALTRETIRA, A SAD SE POČELA PONAŠATI ČUDNO; Žena u panici: ‘Zar bih ovo trebala trpjeti cijeli život?’

Žene koje imaju odličan odnos sa svekrvom mogu se smatrati sretnicama. Žena iz ove priče nije jedna od njih. Ona se požalila kolumnistici Insidera na majku svojega budućeg supruga, koja joj neprestano zagorčava život. Treba li je ignorirati ili pokazati zube?

Anonimna žena navela je kako više ne zna kako da se postavi prema svekrvi koja, ako nešto nije po njenom, odmah postane zlobna i sarkastična.

“Počelo je prije dvije godine kada sam joj pomagala u poslu s prodajom posuđa i jedna mi je staklena posuda pala i razbila se. Tada mi je rekla da to moram platiti, što sam i napravila. Razmislila sam i odlučila da joj više ne želim pomagati; to mi ionako nije plaćala, a stvaralo mi je ogroman stres”, ispričala je.

MLADOŽENJINA MAJKA RAZBJESNILA INTERNET: ‘Jesam li oštrokondža ako ovo tražim za vjenčanje svoga sina?’

My mother-in-law always bullies me until she gets her way. Do I have to put up with her hostile sarcasm? https://t.co/1FZ2NuP22w

— Insider Life (@lifeinsider) November 10, 2020