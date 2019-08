SVEKRVA IZ PAKLA JU PONIZILA UOČI VJENČANJA: ‘Mislila sam da smo si dobre, a onda sam dobila gnjusan SMS’

Reditovci su joj savjetovali da tu ženu u potpunosti isključi iz planova za vjenčanje

Mladenka se pred samo vjenčanje slomila nakon što joj je buduća svekrva zabunom poslala poruku u kojoj njezino biranje vjenčanice naziva “s*anjem” i vrijeđa njezinu majku. Djevojka je vjerovala da se odlično slaže s mamom svoga zaručnika i te su je riječi povrijedile. Svoju je bol podijelila na Redditu.

Svađa oko prezimena

“Sa zaručnikom sam već deset godina. Proveli smo divan dan i ja sam izabrala vjenčanicu. Moja je mama plakala, a i njegova je pustila suzu diveći se kako je haljina posebna. Nakon toga samo otišle na večeru, gdje smo raspravljale o tome trebam li uzeti muževo prezime poslije udaje. Moja je mama predložila da djevojačko prezime koristim za posao, a privatno se prezivam kao moj suprug.”

BUDUĆA MLADENKA NA STO MUKA ZBOG NOVOG PREZIMENA: Svi se slažu da joj nije lako, ali ovo je urnebesno

“Imam, naime, problem s klijentima koji sa mnom žele biti prijatelji na Facebooku i Instagramu, a ja to ne smijem prihvatiti jer se protivi poslovnoj etici u mojoj tvrtki. Želim privatni život odvojiti od poslovnoga. Svekrva se složila s time jer i sama tako radi za posao”, ispričala je djevojka na Redditu. A onda se dogodila ta nezgoda. Stigla joj je poruka od svekrve očito namijenjena nekomu drugom.

‘Šou s*anja’

“U poruci je pisalo da je cijeli taj dan bio ‘šou s*anja’ i da mi je moja mama predložila da ne uzmem zaručnikovo prezime radi karijere. Povrijeđena sam i bijesna jer ona širi laži o mojoj mami. Jako dobro zna da ona nije tako mislila kad je to rekla. Požalila sam se zaručniku i on je zahtijevao od majke da mi se ispriča, no ona odbija. Najviše me brine to što ide okolo i trača moju mamu. Počinjem misliti da je ljubomorna na nju.”

“Ne znam što da radim sada. Nekidan sam srela buduću svekrvu i nije me željela ni pogledati, a kamoli razgovarati sa mnom”, napisala je cura, a reditovci su joj savjetovali da tu ženu u potpunosti isključi iz planova za vjenčanje. “Nemoj je uopće pozvati. Ne možeš biti toliko bezobrazan i očekivati da neće biti posljedica”, netko je komentirao, a drugi su se složili kako tu problematiku treba riješiti njezin zaručnik.