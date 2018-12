SVAKI DAN SE SEKSA S KOLEGICOM NA POSLU: ‘Radili smo to i na šefovu stolu, no jedan susret sve je zakomplicirao’

‘Ona tvrdi kako je on ne tretira lijepo, ali meni se činio kao vrlo drag čovjek’

Mladić se požalio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders kako ga je zavela 10 godina starija udana kolegica, s kojom je imao najbolji seks u životu. Ali na jednoj je zabavi upoznao njezina muža i skompao se s njime. Sada ga muči grižnja savjesti jer se neke stvari ne poklapaju.

Draga Deidre, moja udana kolegica i ja seksali smo se posvuda na poslu, čak i na šefovu stolu. Naša je afera vrlo strastvena, ali čini mi se da polako izmiče kontroli. Ja imam 23, a ona 33 godine. Isprva se nismo privlačili, ali stvari su se s vremenom zakuhale. Jednoga dana, ostali smo dulje na poslu kako bismo završili jedan projekt. Zagrlili smo se u znak proslave što je sve gotovo, a jednostavan zagrljaj prerastao je u poljubac.

S mužem pije, sa ženom se seksa

Nakon toga mi je počela slati lascivne mailove i odijevati se provokativno. Nagnula bi se preko moga stola tako da joj mogu vidjeti dekolte. Onda mi je jedan dan rekla da ima slobodno poslijepodne te da ranije odem s posla, a ona će me čekati u obližnjem hotelu. Najprije sam odlučio otići ravno kući, ali sam se u posljednji tren predomislio i odvezao se do hotela. Počeli smo se maziti čim sam ušao kroz vrata. Imali smo odličan, strastven seks – najbolji koji sam iskusio u životu.

Od tada se redovito seksamo na poslu kada svi odu. Bilo je fantastično na početku, no onda sam joj upoznao muža na zabavi u organizaciji firme. Ona tvrdi kako je on ne tretira lijepo, ali meni se činio kao vrlo drag čovjek. On ima 35 godina i radi 14 sati svaki dan šest dana u tjednu na loše plaćenom radnom mjestu i brine se o njoj i njihovoj 5-godišnjoj kćeri. Dao sam mu svoj broj kada me tražio iako sam se nećkao. Javio mi se par puta i zvao me na cugu.

Ona je poludjela kad je saznala i zabranila mi da se s njime družim. Rekao sam joj da mi se čini kao super tip, ali ona inzistira na tome da je drugačiji prema njoj i da stvari između njih nisu bajne. Ipak, žao mi je njega. Nemam što izgubiti ako nastavim aferu s njom, ali njezin bi se brak mogao raspasti i nisam siguran da bi joj uopće bilo žao.

Deidre odgovara:

Sam si sebi već ponudio odgovor. Izgledno je da će taj drag čovjek saznati za vašu aferu ako nastaviš s time. Njegov svijet bi se raspao, a to bi utjecalo i na njihovu kćer. Tvoja ljubavnica bi tada vjerojatno očekivala više pažnje od tebe. Jesi li spreman za obiteljski život sa stresiranim djetetom? Odmah to završi i reci joj neka poradi na svom braku. Ako se bori s time da zadrži posao i u isto vrijeme bude savršena supruga i majka, to je nešto što ona mora riješiti sa svojim mužem. Tebi je bolje da se u to ne miješaš. Radije si nađi slobodnu djevojku s kojom ćeš imati i odličan seks i divnu vezu.