SUPRUGOV KOLEGA JOJ ŠALJE SEKSI PORUKE: Mužu je sve priznala, a on ju šokirao odgovorom; sada misli samo na osvetu

‘Odgovorio mi je kako zna da ja uživam u tome’

Žena je počela dobivati škakljive poruke od starijeg muškarca koji radi s njezinim mužem, no ona je šutjela sve dok stvari nisu izmakle kontroli. Požalila se suprugu, a on je saznao kako ona nije jedina žrtva toga manijaka. Žena se sada želi osvetiti i sve ispričati njegovoj djevojci, no je li to pametno? Pogledajte što joj je savjetovala Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, stariji kolega s posla i prijatelj moga supruga počeo mi je slati poruke kada je znao da sam sama kod kuće. Razgovor bi obično završavao redovima poljubaca. S vremenom su njegove poruke postale vrlo seksualne. Zbog toga sam se osjećala neugodno i rekla mu kako je to što radi neprikladno te da se ne bi smio tako ponašati prema ženi svoga prijatelja. Odgovorio mi je kako zna da ja uživam u tome.

Bilo mi je krivo, čak sam sve priznala suprugu. On ima 33 godine i posao mu je vrlo važan. Meni su 32. Očito ga je kopkalo to što sam mu rekla te je sve ispričao drugom frendu s posla, na što mu je ovaj rekao kako je i njegova žena bila predmetom nečistih namjera dotičnoga. Želim da taj tip shvati da se ne može izvući s takvim tretmanom boljih polovica svojih prijatelja i kolega. Znam da ima djevojku, trebam li joj sve reći?

Deidre odgovara:

Postoji šansa da sirota cura već zna što radi njezin dečko. Najbolje je da ništa ne govoriš. Tvoj suprug i taj drugi prijatelj trebali bi prijaviti kolegino ponašanje nadređenomu.