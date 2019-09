STVARNI PAROVI PRIZNALI ZAŠTO SE VIŠE NE SEKSAJU: Ne, ljubav nema veze s tim. Ovi razlozi otvorit će vam oči

Početak zajedničkog života, svakodnevne obveze i djeca, ali i neki lijekovi u mnogim su slučajevima prekretnica koja vodi u aseksualnost

Seks nije osnova za vezu, ali je za mnoge parove važan dio. Uspostavljanje seksualne kompatibilnosti od vitalne je važnosti za zdrav odnos, a ako je nema, neki parovi jednostavno odustanu i od odnosa.

Međutim, moguće je biti u vezi i biti zaljubljen u partnera, a ne imati želju za seksom. To je češće nego što mislite. Prošle godine, istraživanje je pokazalo da žene gube interes za seks otprilike godinu dana nakon početka veze. No, ljudi rijetko pričaju o tome.

Kako bi započeo raspravu o toj temi, nedavno je korisnik Reddita zamolio ljude da podijele kako su se stvari odigrale kod njih – kada su bili u vezi i shvatili da im je partner prestao biti seksualno privlačan, iako su ga još voljeli. Neki odgovori mogli bi vas iznenaditi.

Zajednički život ‘ubio’ je moj libido

“Nije bio dobar partner u pogledu praktičnih aspekata zajedničkog života. Prala sam rublje, čistila, ulagala emocionalni napor itd. Seksualna privlačnost je bila snažna prije nego što smo se uselili jer tad nisam radila te stvari. Kad smo se uselili i kad sam shvatila da posuđe nikad neće biti oprano ako ga ja ne operem, seks se drastično smanjio. Ogorčenost koja je rasla u meni zbog njegova nedostatka poštovanja prema mojemu vremenu i radu u potpunosti je nadvladala seksualnu privlačnost. Činilo se da on ne razumije zašto nisam “uzbuđena” nakon sakupljanja njegovih prljavih čarapa po cijelome stanu.”

Kontracepcijske pilule i antidepresivi stajali su me seksualnog nagona

“Moj dečko i ja proživjeli smo pad seksualne privlačnosti, ali ga volim više od života. Ako nisam raspoložena, njemu to ne smeta. Nekad prođe i mjesec dana, a da ja ne poželim seks zbog kontracepcijskih pilula i antidepresiva, no njemu to ne predstavlja problem. Tako da mislim da smo dobro.”

Postao je frustriran jer nisam htjela seks

“Voljela sam svoga partnera i bili smo zajedno godinama, ali smo imali puno problema jer gotovo nikada nisam bila raspoložena za seks pa je on s vremenom postao prilično frustriran. Da budem iskrena, zbog toga iskustva sada se trudim izlaziti samo s onim muškarcima koji me jako privlače.”

Shvatila sam da nismo kompatibilni

“Shvatila sam da ga više ne volim na romantičan način, već samo kao prijatelja. Na sličan/isti način je on osjećao za mene. Postali smo prijatelji. Oboje smo bili mladi, u ranim 20-ima, i nismo imali dovoljno iskustva u vezama. I dalje mi je bilo stalo do njega, željela sam da bude sretan, uzrujala bih se kad je on bio uzrujan. Ali razmišljanje o zajedničkoj budućnosti, u kojoj ćemo biti bračni par pretvorilo se iz nečega lijepog u nešto neugodno. Tada još nisam znala točan razlog, ali sad kad se sjetim svega – otišli smo u drugom smjeru. Nismo bili dovoljno kompatibilni i bili smo premladi da bismo više radili na svojoj vezi.”

Aseksualnost je otjerala moje bivše partnere

“Budući da sam aseksualna, nikad me nije seksualno privlačio nijedan od mojih partnera. Imala sam popriličan broj odnosa koji su se na kraju raspali iz različitih razloga, ne samo zbog seksualne nekompatibilnosti. Sada sam udana za nevjerojatnog muškarca. Ne privlači me seksualno, što je za mene uobičajeno, ali su stvari između nas apsolutno savršene. Zajedno smo već šest godina, a stvari samo idu nabolje. Njemu savršeno odgovara da imamo seks možda jednom mjesečno. Dovoljno je često da je on seksualno zadovoljen, ali i dovoljno rijetko da mi seks ne smeta. Nikad me ne nagovara na seks kao što su to činili neki muškarci s kojima sam bila u vezi. Nikad mi ne izaziva grižnju savjesti ili me pokušava prisiliti na seks. Već je u nekoliko navrata dokazao da ako ne želim uopće ili ako želim prestati usred seksa, to mi neće “uzeti za zlo”.

Put su prepriječili djeca i život

“Prema suprugu nemam uopće seksualnih osjećaja. Dosta smo zauzeti brigom o dvoje vrlo malo djece i njegujemo rođaka, pa nismo ni primijetili da nemamo seks. Pitam se što će biti kad rođak o kojemu se brinemo umre i kad djeca odrastu. Možda će se osjećaji vratiti.”

Na kraju smo oboje završili s drugim ljudima u krevetu

“Oboje smo spavali s nekim drugim i odlučili da bi bilo najbolje da prekinemo. Bilo je teško, posebno za mene, ali na kraju je to bilo ispravno. Kemija mi je bitna u vezi, bez nje bih se osjećala kao da sam u vezi s bliskim prijateljem ili članom obitelji.”

Odlučili smo da bi bolje bilo da budemo prijatelji

“Prekinuli smo. No, dobro je ispalo. Oboje smo se pogledali i rekli jedno drugomu što volimo kod drugoga. Na kraju smo oboje završili u području “prijateljske ljubavi”. Stoga smo se odlučili za prekid, ali smo ostali jako dobri prijatelji.”