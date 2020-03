STVARNI LJUDI OTKRILI SVOJE NAJPRLJAVIJE MAŠTARIJE: ‘Da ovo kažem dečku, više me nikad ne bi gledao istim očima’

Devetero ljudi progovorilo je o fantazijama koje se srame podijeliti sa svojim partnerima

Usudite li se vi sa svojim partnerom podijeliti svoje najskrivenije seksualne maštarije? Stigma oko neobičnih perverzija malo je splasnula proteklih godina zahvaljujući različitim pokretima koji promiču seksualnu pozitivnost, ali reći nekomu što doista želite u krevetu mnogima je i danas zastrašujuće.

Nedavno istraživanje pokazalo je da se 18,4 posto ljudi osjeća nelagodno tražeći partnera da im ostvari seksualnu fantaziju. Za taka razgovor nužno je imati međusobno povjerenje, ali i samopouzdanje. Portal Metro pitao je devetero ljudi o skrivenim maštarijama koje se srame podijeliti sa svojim partnerima.

Seks na prozoru, trojac i filmski scenarij

“Budući da imam francuske prozore (veličine balkonskih vrata), voljela bih da mi partner priđe straga i uđe u mene dok ja gledam prema rijeci. Mislim da mi ne bi smetalo kada bi netko prolazio ispod i vidio nas. Naprotiv, to bi bilo baš uzbudljivo. Ipak, nikad to nisam nikomu rekla jer neki su ljudi zatvoreniji od drugih”, rekla je Felicity (23).

“Uvijek sam želio probati trojac s dvjema ženama, ali to sam spomenuo tek nekolicini ljudi iz očitih razloga. Moja partnerica čak je i bila za to te mi je predlagala potencijalne kandidatkinje. Međutim, nakon što smo to predložili našoj zajedničkoj prijateljici koja je biseksualka i od nje dobili oštru odbijenicu, odlučili smo da bliske osobe otpadaju”, ispričao je Peter (25).

“Znate onu scenu s cvijetom u filmu ’40 dana bez komada’, kada je Josh Hartnett prelazio cvijetom po golom tijelu svoje partnerice? Nisu se seksali, ali je ona svejedno doživjela orgazam. I ja želim takvo izazivanje, ali se bojim to izreći jer: 1. ne želim govoriti partneru što da radi i 2. stvar je vrlo intimne prirode”, opisala je Patricia (22).

Sado-mazo grupnjaci i seks partyji

“Godinama priželjkujem sado-mazo trojac s još jednom ženom. To je tabu koji se još nisam usudila ostvariti, ali silno me uzbuđuje pomisao na to da partner i ja imamo seksualnu ropkinju, a potom da njih dvoje dominiraju nada mnom. Svoju maštariju nisam rekla nijednom partneru jer sam u seksu vrlo sramežljiva”, priznala je Elise (31).

“Moja seksualna fantazija jest grupni seks u kombiju s otprilike petero stranaca. Trebale su mi dvije godine da to kažem svojemu dečku, ali on je, nasreću, otvoren za takve stvari pa nema problema. Dugo sam se borio kako da mu to priopćim zbog svojih nesigurnosti, ali imamo skladnu vezu i pozivamo druge ljude u svoju spavaću sobu”, kazao je Stephen (27).

“Ideja o seks partyju uvijek me fascinirala i uzbuđivala te sam spremna to isprobati. Problem je u tome što nikad nisam bila u dovoljno čvrstoj vezi da bi neobavezan seks s drugim ljudima bio opcija. Zapravo i ne želim sudjelovati u tome, već samo promatrati. To sam priznala jedino neznancima na Snapchatu kako bih ih napalila tijekom telefonskoga seksa. Moji prijatelji bi mislili da sam luda i gledali bi me drugim očima”, požalila se Emma (29).

U javnosti macho, u krevetu slabić

“Danas sam prilično otvoren o tome što želim u krevetu, ali dugo mi je trebalo da skupim snage i priznam djevojci kako želim u naš seksualni život uključivati i druge žene. Kada sam to počeo govoriti, shvatio sam da i cure to žele te da nije nikakav tabu”, otkrio je Daniel (28).

“Imam čudnu maštariju da muškarci glasno uzdišu dok se seksaju sa mnom. Želim ih učiniti svojim kujama, tako da u krevetu ne budu pretjerano muževni. To se, naravno, ne odnosi na njihovo ponašanje izvan spavaće sobe. Vani budi macho, ali u krevetu budi slabić”, jasna je Phoebe (26).

“U svoje 32 godine nikad nisam doživjela orgazam. Moja tajna maštarija jest upoznati muškarca kojemu će biti dovoljno stalo da se potrudi pružiti mi to iskustvo. Mnogo puta sam bila primorana glumiti orgazam. Također bih voljela isprobati seks pod tušem”, skromno je zaključila Hallie (32).