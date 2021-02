STUDENTICA SE UDALA ZA 80-GODIŠNJAKA: ‘Tu nema ništa odvratno, volimo se i super se slažemo – da, čak i krevetu’

Kada ih ljudi vide u javnosti, često im upućuju kritike; mnogi ih mijenjaju za tatu i kćer ili ih ljudi znaju čudno gledati

Žena koja se udala za muškarca starijeg 51 godinu od sebe, kaže za njega da je “vrlo pažljiv” ljubavnik, ali priznaje da ne igra ulogu maćehe njegovoj djeci, koja su gotovo 30 godina starija od nje.

Terzel Rasmus (29) iz Cape Towna u Južnoj Africi upoznala je 80-godišnjega Wilsona Rasmusa 2016. godine na jednome događanju u lokalnoj medijskoj kući i ludo se zaljubila, a unatoč tomu što njezin suprug ima unuke njezinih godina, tvrdi da je njihova ljubav “sirova i lijepa”.

Ova studentica prava ispričala je za Daily Mail kako su njih dvoje odmah osjetili međusobnu privlačnost i počeli izlaziti, a Wilson je želio imati mlađu suprugu koja će ga čuvati u starosti.

“Wilson je ušetao u moj život. Upoznali smo se na jednoj proslavi lokalnih novina koju sam ja popratila kao novinarka. Kada sam završila s poslom, sjela sam se odmoriti. Prišao mi je i pitao može li sjesti kraj mene. Vidio je da sam sama i pomislio je da bi mi dobro došlo društvo. Od tada smo nerazdvojni”, kazala je Terzel.

Može biti otac i njezinoj majci

Te večeri razmijenili su brojeve, a od sljedećega dana počeli su se sve češće nalaziti. Zaljubljena 29-godišnjakinja priznaje kako je ovo njezina prva ozbiljna veza. Wilsonovu je, pak, prva ozbiljna veza bila s njegovom ženom Nelly, koja je preminula 2002. godine, a nakon njezine smrti nije izlazio s drugim ženama sve dok nije upoznao Terzel.

Kada joj je umro otac, Wilson je svojoj 51 godinu starijoj partnerici bio najveća podrška. Pomogao joj je da organizira sprovod, tješio je, davao joj savjete…

NJIHOVA FOTOGRAFIJA RASPLAKALA JE MILIJUNE: Umrli su zajedno, nakon 70 godina braka; Sve su napravili da ostanu skupa

“Na njega se mogu uvijek osloniti. Sve što trebam napraviti jest pitati ga. On me podržava financijski i na sve ostale moguće načine. Čak mi pomaže i platiti obrazovanje”, otkrila je Terzel.

Njezina majka, koja je od Wilsona mlađa 24 godine, dala im je svoj blagoslov, kao i njezin sada već pokojni otac. Par se vjenčao prošle godine, a vjenčanju je prisustvovala Wilsonova 56-godišnja kći.

“On je pažljiv ljubavnik, a jedna od prednosti naše veze jest to što ne moram igrati ulogu pomajke njegovim kćerima jer su gotovo 30 godina starije od mene”, kazala je Terzel. Par uživa i međusobno se nadopunjuje, a jedini problem je, kaže studentica, to što svom suprugu često mora objašnjavati kako funkcionira današnja tehnologija.

Bole ih negativni komentari

“Moj roditelji vole Wilsona i moj je otac bio iznenađen što sam stvarno našla nekoga tko me može čuvati i voljeti, u dobru i zlu. Wilsonove kćeri su me odlično prihvatile i tretiraju me s poštovanjem iako sam mlađa od njih. Imamo prijateljski odnos. One znaju da je njihov otac sretan i da neće biti sam, a to je naposljetku i najvažnije”, rekla je Terzel.

Međutim, ne iznenađuje činjenica da, kada ih ljudi vide u javnosti, često im upućuju kritike; mnogi ih mijenjaju za tatu i kćer ili ih ljudi znaju čudno gledati.

“Znala sam dobivati komentare kako sam sa starijim muškarcem zato što ne mogu naći nikoga svojih godina. Mene i Wilsona takvi komentari bole, iz razloga što je naša ljubav čista i prekrasna. No, nema veze, mi možemo sve prebroditi zajedno jer smo uvijek tu jedno za drugo”, priznala je Terzel.

A ovaj kontroverzni par ima i bogat seksualni život. Terzel tvrdi kako je Wilson zaista pažljiv i romantičan te kako je uvijek uspije zadovoljiti u krevetu.

“Mi se volimo na isti način kao i svi drugi parovi. Tu nema ništa odvratno”, zaključila je Terzel.