STRUČNJAKINJE ZA ŽENSKU ANATOMIJU TVRDE: ‘Ne postoje ni G-točka ni djevičanstvo, a ovo je poza za najjači orgazam’

Nakon ovoga više ništa neće biti isto, kontroverzne akademkinje odlučile su napokon prikazati pravu istinu o ženskoj seksualnosti

U današnjem svijetu, kad se sve vrti oko seksa, sigurno mislite kako o toj aktivnosti znate sve i da vas više ništa ne može iznenaditi. E, pa ne možete biti više u krivu no što jeste. Stručnjakinje Nina Brochmann i Ellen Stokken Dahl odlučile su razbiti najčešće mitove o seksu – i odgovoriti na vječno pitanje: postoji li G-točka?

Onda, postoji li?

G-točka je područje ženske anatomije oko kojeg se najviše lome koplja jer se znanstvenici ne mogu dogovoriti oko toga postoji li ona uopće ili ne. Vjeruje se kako neke žene mogu postići orgazam samo od stimulacije G-točke i da je to doživljaj koji se ne može usporediti ni s kojim drugim. Čak se ni o njezinoj preciznoj lokaciji stručnjaci ne mogu dogovoriti. Posljednje je istraživanje dokazalo da G-točka uopće ne postoji, barem ne u obliku u kojem je poznajemo – ili mislimo da je poznajemo. Nova hipoteza kaže kako G-točka nije ništa drugo nego unutrašnji dio klitorisa. Upravo tako, on je puno više od sitne kuglice na površini ženskog spolnog organa. On je samo vrh sante, reklo bi se, malen dio velikog i iznimno osjetljivog organa koji prodire duboko u zdjelicu žene. Stoga, prestanite tražiti specifičnu točku u unutrašnjosti vagine jer ona, čini se, ipak ne postoji.





Mit o nevinosti

Od Srednjeg vijeka vjeruje se da su žene rođene s himenom, tankom opnom na ulazu u vaginu, koja puca i krvari tijekom prvog spolnog odnosa i to je pokazatelj gubitka nevinosti. Istina je, zapravo, da fizičkog dokaza gubitka nevinosti nema. Žene se rađaju s himenom, ali on nije kod svake isti. Naime, on u sredini ima rupu, koja je prilično velika i zbog toga ne dolazi uvijek do krvarenja. Neke žene krvare pri prvom spolnom odnosu zato što njihov himen nije dovoljno elastičan (i to je normalno), a i nervoza čini da zidovi vagine postanu abrazivniji.

Misionarska poza može biti zabavna

Inače ova poza ima lošu reputaciju – da je dosadna, nemaštovita i ne pruža velik užitak. Ali postoji, naime, varijanta koja ženama pruža navodno eksplozivne orgazme. Tehnika koitalnog poravnanja (CAT) zahtijeva nešto prakse i koordinacije, ali na kraju se isplati. Muškarac se treba, umjesto na dlanove, oslanjati na podlaktice i što više prilijepiti svoje tijelo uz partneričino. Treba klizati horizontalno u nju. Ženine noge trebaju biti što ravnije i uže položene. Penetracija neće biti toliko duboka, ali će pružiti maksimalnu stimulaciju vanjskog dijela vagine, gdje su i najbrojniji živčani završetci.

Jednom tjedno je dovoljno

Poznato je da, što ste dulje zajedno, rjeđe se seksate. S druge strane, najsretniji su oni parovi koji se najviše seksaju. I to je mit! Istraživanje na 30.000 ljudi pokazalo je da razina sreće u vezi nije bila veća kod parova koji su se seksali više od jednom tjedno. To znači da nema potrebe za brigom zbog premalo seksa dok ste god oboje zadovoljni time. Jednom tjedno je sasvim dovoljno za održavanje vatre u krevetu, piše Daily Mail.