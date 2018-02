STRAH OD UKRUĆENOG PENISA ILI ITIFALOFOBIJA: Ne postoji točan razlog zašto nastaje, ali se može riješiti psihoterapijom

Itifalofobija je jedna od specifičnih fobija, a karakterizira ju strah od ukrućenog penisa ili erekcije.

Ova fobija pojavljuje se uz konkretne znakove anksioznosti prilikom pojave fotografije,videa ili viđenja erekcije uživo. Posebice je teška za podnijeti kod muškaraca, a često se pojavljuje i kod žena. Osim straha prilikom viđanja ukrućenog penisa, pojavljuje i prilikom razmišljanja o tome. Itifalofobija pokazuje kako kod osobe postoji velik problem vezan uz seksualnu sigurnost i opuštenost.

Ne postoji točno određen faktor koji uzrokuje pojavu itifalofobije

Uzrok nastanka ove fobije, kao i kod ostalih, može biti različit od osobe do osobe. Ne postoji točan i konkretan faktor koji uzrokuje pojavu itifalofobije. Vjeruje se kako postoji određena genetska predispozicija, no to i dalje nije potpuno dokazano. S druge strane govori se i o tome kako učenje od malena o tome da su seksualne aktivnosti pogrešne može izazvati strah od ukrućenog penisa. Za većinu fobija se vjeruje da se mogu steći učenjem i informacijama koje osoba dobiva kroz razgovor. Itifalofobija je rezultat međudjelovanja bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika. Iz tog razloga velik utjecaj imaju i prethodne situacije s kojima se osoba susrela kao što su silovanje, seksualna uznemirenost i slično.

Itifalofobija je jedna od specifičnih fobija koja može uzrokovati napadaje panike i simptome anksioznosti. Specifične fobije karakterizira intenzivan strah povezan s određenom situacijom ili objektom koji obično uzrokuje krajnju nelagodu. Iako se možda čini da osoba u ovom slučaju ima seksualni poremećaj, nema, već pati od poremećaja anksioznosti.



Specifične značajke itifalofobije

Strah od erekcije se može dogoditi kod žena i muškaraca, a anksiozni simptomi mogu biti minimalni ili jaki.

Uz ovu fobiju pojavljuju se posebna ponašanja, kao što su:

izbjegavanje bilo kakvih seksualnih interakcija

izbjegavanje svih situacija u kojima bi moglo doći do seksualne interakcije – zabave, okupljanja, mjesta gdje se prodaje alkohol

izbjegavanje socijalnih situacija u kojima bi moglo doći do zbližavanja s osobom suprotnog spola

anksiozna reakcija prilikom seksualnog odnosa kao što je plakanje, vrištanje ili tresavica

lupanje srca, znojenje, drhtanje uobičajeni su simptomi prilikom viđanja erekcije

otežano disanje ili dispneja, mučnina, nelagoda u prsima prilikom razgovora o seksu ili penisu

iracionalan strah potaknut prisustvom ili očekivanjem erekcije

Osoba koja pati od itifalofobije možda ove znakove neće pokazivati u uobičajenim životnim situacijama, ali će sigurno imati reakciju prilikom seksualnog odnosa, ako do njega uopće dođe. Ova fobija kao i ostale može negativno utjecati na kvalitetu života, kao i na funkcionalnost osobe. Jedan od glavnih simptoma itifalofobije je izbjegavanje ikakvih situacija u kojima bi se osoba morala suočiti sa svojim strahom. To može uključivati uobičajene životne situacije kao što je rođendan prijatelja ili neko veće okupljanje.

Najveći problem kod osoba koje pate od straha od erekcije je to što one svoju fobiju ne mogu kontrolirati i ona nije predvidljiva. Iz toga razloga je moguće da se pojave problemi s nesanicom radi straha i nervoze. Osoba je najčešće potpuno svjesna da je njen strah iracionalan ali je to jače od nje i teško se kontrolira.

Razgovor i suočavanje sa strahom riješit će sve probleme

S obzirom na to da se ovdje radi o psihološkom problemu, itifalofobija se može liječiti kroz određene metode psihoterapije. Najdjelotvornija metoda prilikom rješavanja straha i fobija kod osoba je kognitivno bihevioralno liječenje. Ono umanjuje strah u situacijama koje kod osobe izazivaju fobiju, a taj metoda uključuje dvije glavne tehnike – opuštanje i izloženost objektu straha. Opuštanje i razgovor o strahu omogućava smirivanje nervoze i objašnjavanje zašto uopće dolazi do straha. Uz to se radi na suočavanju s objektom straha, u ovom slučaju ukrućenim penisom. Ovo se može izvoditi kroz fotografije i videe. Cilj terapije je da osoba uspije pristupiti zastrašujućoj situaciji i nauči kontrolirati vlastitu anksioznost.