ŠTO BISTE VI NA NJENOM MJESTU? Kuma ostavila mladenku na cjedilu tjedan dana prije vjenčanja, a razlog je zbilja škakljiv

Zbog vjerojatno najčudnije situacije u kojoj se jedna mladenka našla samo tjedan dana prije vjenčanja, njezina je nesuđena kuma potražila pomoć na internetu. Korisnica Reddita Liotheleon u subotu je pitala ostale članove je li postupila pogrešno kada je odbila biti vjenčana kuma svojoj prijateljici tjedan dana prije njezina velikog dana.

Žena, čije ime nije poznato, našla se u nezavidnoj situaciji kada je doznala da ju je sada već bivši zaručnik prevario, a on je ujedno i mladoženjin kum. Objasnila je kako su zajedno proveli šest godina i planirali su se vjenčati u kolovozu ove godine. Međutim, 21. travnja pronašla je sumnjive poruke na njegovu mobitelu dok je on bio na poslu.

Varao ju s prostitutkama

“Kolgerla mu je usred noći poslala poruku u kojoj piše da se javlja svojim starim klijentima jer se vratila na posao. Napisala sam joj da je pogriješila broj, na što je ona odgovorila da nije. Odlučila sam se praviti da sam on umjesto njegova ljubomorna zaručnica. Ispričala mi je sve detalje. Ne mogu vjerovati da sam tolika budala kojoj se sve to događalo godinama pred nosom”, objasnila je.

“Kada sam ga upitala o tome, priznao mi je da je ovisnik o seksu i obećao da će se promijeniti. Naravno da sam odbila. Uslijedili su moji trenuci depresije i gorkog plakanja, sumnje u sebe, neugodnih sastanaka s njime, testiranja na spolno prenosive bolesti, svađe oko prstena, neprestanih poziva njegove majke (koju sam voljela) i molbi da još razmislim itd.”, ispričala je reditovka.

Iako je sve ispričala prijateljici, koja se udala prošle subote, ni ona ni mladoženja nisu bili voljni odgoditi vjenčanje. Žena je dodala kako ni u kojim uvjetima nije željela biti na istom mjestu sa svojim bivšim, koji ju je varao s “prostitutkama”.

Je li ispala kuja?

“Mladoženja nije htio promijeniti kuma u tako kratkom vremenu, a mladenka me preklinjala da pregrizem i odradim to, a ona će mi se odužiti poslije. Nikad nisam mrzila jedno ljudsko biće koliko mrzim njega. Jednostavno to nisam mogla prihvatiti i odustala sam od toga da svojoj prijateljici budem kuma”, objasnila je i na kraju pitala je li kuja zbog takve odluke.

Njezina je objava postala viralna i lajkalo ju je više od 19.000 ljudi. Dobila je i stotine komentara, u kojima su korisnici iskazali svoje mišljenje. Dok su joj neki poručili da je pogriješila što je prijateljicu ostavila na cjedilu tjedan dana prije njezina vjenčanja, drugi su ženu podržali i rekli kako je postupila ispravno.

Ipak, više je bilo onih koji su joj poručili da je trebala “stisnuti zube” i misliti na prijateljicu. “Na tom se vjenčanju nije radilo o tebi, već o njoj. To je samo jedan dan, koji nije tvoj, i trebala si ispuniti dužnost ako si već pristala biti kuma. Mogla si izbjegavati bivšeg, a ne ovako. Zamisli kako je bilo tvojoj prijateljici na svom vjenčanju bez kume koju je željela”, poručili su reditovci.