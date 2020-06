STIGLE NOVE SMJERNICE ZA SEKS: ‘Ne dahćite jedno drugom u lice, izbjegavajte oralno i držite se ove poze’

Služba javnoga zdravstva u New Yorku ažurirala je svoje preporuke za sigurno druženje i seks u skladu s pravilima koja vrijede u doba pandemije. Seks je sada, kažu, “najsigurniji s partnerom s kojim živite u domaćinstvu”, dok se onima koji tek počinju izlaziti na spojeve savjetuje da pokušaju svesti bliske kontakte na minimum.

Ne preporučuje se ljubljenje, a tijekom seksa s osobom koju ste tek upoznali svakako trebate nositi – zaštitnu masku, prenosi Forbes.

“Teško disanje i dahtanje tijekom seksa mogu proširiti virus dalje”, upozorava se u smjernicama. Na grupni seks zaboravite do daljnjega, a ako ste odlučili pronaći partnera u većoj skupini ljudi, izaberite veće, otvorenije i ventilirane prostore, savjetuju stručnjaci.

“Naše zdravstvene smjernice vrlo su realne, svjesni smo činjenice da apstinencija tijekom pandemije ne može uspjeti. Kako se i inače ne libimo ljudi dati određene preporuke da povećaju svoju sigurnost, tako smo to učinili i ovoga puta”, kaže dr. Demetre Daskalakis, zamjenik povjerenika za kontrolu bolesti unutar Ministarstva zdravstva New Yorka.

“Vi ste sami sebi najsigurniji seksualni partner, odnosno COVID-19 se sigurno ne širi masturbacijom. Vodite računa da operete sve ‘igračke’ koje koristite prije masturbacije, i to vodom i sapunom, te da operete ruke. Sljedeći siguran partner je onaj s kojim živite. Spolni odnosi sa samo jednom osobom smanjuju rizik od širenja virusa seksom”, ističe se dalje u preporukama.

New York City's Health Department is adding more advice to its coronavirus sex guidelines. https://t.co/ShPkpXQSH7

— 100.7 WMMS (@wmms) June 16, 2020