‘SRETNICI’ S PENISOM VEĆIM OD 20 CM OTVORILI DUŠU: ‘Plakale su od bolova, jedna je čak završila u bolnici’

Još uvijek mislite da je veličina važna (ako znate na što ciljamo)?

O veličini muškog spolnog organa provedene su brojne studije, a stručnjaci se i dalje ne mogu dogovoriti koliku točno ulogu u ženskom užitku igra obdarenost muškarca.

Muškarci s penisom prosječne veličine (12 – 16 cm) priželjkuju da je malo veći, ali sve je više dokaza o tome da je ponekad manje zapravo više. To najbolje znaju oni “sretnici” koje je priroda obdarila velikom alatkom. Žene koje su probale seks s takvim muškarcima također nisu odveć impresionirane.

Prenosimo ispovijesti triju muškaraca kojima velika alatka nije mnogo pomogla u životu. Evo što su ispričali Sunovoj kolumnistici Georgette Culley.

Kris Dixon (20 cm)

“Žene se nisu htjele seksati sa mnom jer sam im bio prevelik. Jedna je završila u bolnici nakon što sam je slučajno ozlijedio. Ta su me iskustva malo uplašila. Veliki penis ne znači da će seks ženama biti dobar. Nije važna veličina oceana, već valovi. Zavidim tipovima s prosječnim penisima. 15 centimetara bilo bi mi dovoljno. Moj savjet muškarcima poput mene jest da idu polako i da pojačaju predigru”, tvrdi Kris.

Njegova partnerica Sydnie usporedila je Krisov penis s patlidžanom i priznala da je skoro “umrla od šoka” kada ga je prvi put vidjela. “Isprva je seks bio bolan i trebalo nam je puno lubrikanta, s velikim penisom morate dosta eksperimentirati dok ne nađete pravu pozu. Meni je najbolje kad sam ja gore i kontroliram situaciju”, rekla je.

Joe Hutchins (24 cm)

“Dok sam odrastao, nosio sam hlače koje mi je krojač prepravljao oko međunožja. Naučio sam kako ga namjestiti tijekom jahanja, no prilikom skokova i dalje me zna boljeti. Žene mogu smanjiti grudi, no mi muškarci ne možemo smanjiti penis. Oduvijek sam bio nježan prema partnericama, neke su se znale rasplakati od bolova tijekom seksa”, priznao je i dodao da je njegova trenutna partnerica Tally puna razumijevanja i strpljiva.

Albert Pritchard (25.4 cm)

“Uništio mi je brojne veze. Volim se seksati, ali ženama je to prebolno, naročito u meni omiljenoj doggy pozi. Moj je penis postao velik problem u vezama, s jednom curom stalno sam se svađao oko seksa i na kraju smo prekinuli. S drugom sam išao u kliniku kako bismo dobili neku pomoć. Sestra nam je rekla da koristimo puno lubrikanta, no to je uništilo svu strast jer se svaki put činilo kao da se pripremamo za operaciju”, požalio se.

Priznao je da ga drugi muškarci u teretani često gledaju sa zavišću, no tvrdi da zaista nemaju na čemu biti zavidni. “Manje je više”, zaključio je.