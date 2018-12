SRAMOTA USRED SEKSA U TROJE: ‘Kad smo se svi skinuli, meni i frendu se dogodilo nešto što nas je zauvijek udaljilo’

‘Želim da naše prijateljstvo bude kao prije, ali kako da to ostvarim?’

Mladić se požalio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders kako je izgubio prijatelja nakon neuspjelog seksa utroje s njim i njegovom djevojkom. Taj sramotni problem koji je najveća noćna mora svakog muškarca ostavio je traga na njihovu odnosu.

Draga Deidre, imao sam trojac s radnim kolegom i djevojkom s kojom se on zabavlja, ali sve je završilo neslavno jer se nijednom od nas dvojice nije mogao dignuti. Ja imam 25, on 22, a cura 19 godina. Veselio sam se novom iskustvu, ali te sam se noći osjećao ispijeno nakon previše alkohola i drugih stvari.

Bilo je čudno

Kada smo krenuli sa seksom, erekcija se jednostavno nije dogodila, ni meni ni njemu. Bilo je jako čudno i nakon toga smo se udaljili. Ja sam pokrenuo neki razgovor, ali nije to to. Želim da naše prijateljstvo bude kao prije, ali kako da to ostvarim?

ŽENU MU OTEO TIP S KOJIM JE IMAO TROJAC: ‘Seksala se s njim kao da se znaju stotinu godina, a onda sam vidio i poruke’

Deidre odgovara:

Tvoj kolega je još mlađi od tebe i vjerujem da ga to što vam se dogodilo još više muči. Probij led i samo ispali: “Ta je noć bila pravo razočaranje. Mislim da smo pretjerali i najbolje je da to više ne ponavljamo.” Predloži da odete na piće. Pruži mu primjer kako krenuti dalje i bit će lakše obojici.