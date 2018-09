SPONZORUŠA PRIZNALA ŠTO RADI ZA 16.000 KUNA: ‘On ima čudne zahtjeve u krevetu i nije mi baš ugodno’

On bi navodno s njom volio imati predaniji odnos, ali ona inzistira da budu diskretni

Budući da troškovi života rastu, a modne influencerice postavljaju nove trendove koje želi pratiti svaka cura koja drži do sebe, biti sponzoruša je danas postalo zanimanje. Čini se kako sve veći broj mladih djevojaka traži utočište kod dobro situiranih starijih muškaraca koji im za određene usluge priušte život na visokoj nozi.

Sponzora upoznala u šopingu

Clarissa (22) slijedi ovu rutu u stvaranju financijske sigurnosti od svoje 18. godine. U zamjenu za jedan spoj tjedno uz večeru ili piće, njezin joj sponzor daje tjedni džeparac u iznosu od, pazite sad, 16.000 kuna. Uz to joj plaća i luksuzna putovanja, kao i stanarinu.

U razgovoru za Daily Mail, Clarissa je otkrila kako je to biti sponzoruša i što se od nje uistinu očekuje. Dok većina nalazi svoje sponzore preko kontroverzne mrežne stranice Seeking Arrangement, ona je svoga 46-godišnjega gospodina upoznala dok je šopingirala s prijateljicom.

Financira joj sve

“Promijenila sam oko četiri sponzora u kratkom razdoblju ubrzo nakon što sam napunila 18. Sve sam ih upoznala na internetu osim ovog sadašnjeg. S njime me spojila prijateljica koju je on u to vrijeme uzdržavao. No, ja sam imala dečka, tako da nisam bila zainteresirana za takvo što”, ispričala je Clarissa.

STUDENTICA (19) PRIZNALA KAKO JE POSTALA SPONZORUŠA: ‘Daje mi 6400 kn tjedno, a evo što traži zauzvrat’

Kada je njezinoj vezi došao kraj, dotičnog je gospodina pronašla na LinkedInu i našli su se na kavi. “Diskutirali smo o ugovoru, složili se oko svih stavaka, a zato što sam pristala tako često se s njime viđati, dao mi je kreditnu karticu s tjednim džeparcem. Tada sam živjela s roditeljima pa sam spomenula kako bih se voljela osamostaliti. Pomogao mi je u tome i sada se on brine o računima za moj novi stan”, kazala je.

Bilo je i seksa

“Ponekad odem k njemu u stan, a ponekad se nalazimo vani, što god njemu odgovora”, priča Clarissa o sponzoru, za kojega kaže da je sramežljiv, bez samopouzdanja i ne voli puno pričati. “Ima razumijevanja i strpljenja za mene. Rekla bih da nije poput većine starijih muškaraca koje sam upoznala”, priznaje sponzoruša.

Iako je potvrdila da su se dvaput seksali i čak ga nazvala vrlo privlačnim, kaže kako on preferira stvari u seksu za koje ona nije pretjerano zagrijana. Ali on joj to ne zamjera, već joj je platio let u London da bi se vidjela sa svojom obitelji, kao i luksuzno putovanje u Južnu Afriku vrijedno više od 50.000 kuna.

Ona mu nije jedina

Sponzor je Clarissu već pratio na odmor, gdje je plaćao masaže i tretmane ljepote njoj i njezinoj prijateljici, što ga je na kraju izašlo 28.500 kn. On bi navodno s njom volio imati predaniji odnos, ali ona inzistira da budu diskretni i da sve ostane prijateljski i ležerno.

Čini se kako to odgovara i njemu jer za vikend odveo drugu sponzorušu u Singapur. Na pitanje dobiva li negativne komentare od prijatelja i obitelji na račun svoga načina života, Clarissa je rekla kako joj svi pružaju apsolutnu podršku.