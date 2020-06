SPETLJALA SE S POSINKOM, A SADA ČEKAJU DIJETE! Ljubav Marine (35) i Vladimira (20) zgrozila svijet: ‘Pa tog dječaka si odgajala!’

View this post on Instagram

Я вчера рискнула. Поддержите лайком. 😅 В этом платье ходила к Малахову и оно настолько приметное, что я потом боялась бабок с кирпичами 😅 Но надела его ради одного события: сегодня день рождения у моего любимого @dnk.russia Девочки начинали шить просто на коленке, а теперь их Одежда разлетается мигом. Так как она шикарна. Даже когда женские размеры уходят, то тащат мужские себе: я лично пару кофт утянула. Когда дома снимал репортёр от второго канала, я надела кофту( пардон, не знаю название 😅 свитшот или что) и на ней было написано «потому что мне можно» 😅 Он на съёмках спросил : «вы специально надели это? Вам что, всё можно?!»😡 Так что если вы хотите зацепить своей одеждой всех, даже Малахова, то вам надо в @dnk.russia Где-то заикал Малахов 😂 Девочки, с днём рождения 😅 И это, там крылья новые😅 а у меня их нет. Как так?