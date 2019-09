SPAVAO JE S 15 PROSTITUTKI OVE GODINE: Njegova zaručnica ništa ne sluti, a on se pita – ‘Jesam li ovisan?’

Ponekad tješi kako je samo normalan muškarac s potrebama, ali sada se počeo pitati je li ipak ovisan o seksu

Mladić je prevario zaručnicu s prostitutkom i sada razbija glavu pitanjem zašto je to učinio. Žena je, kako kaže, izgledala bombastično, ali seks je bio hladan i nimalo sličan vođenju ljubavi s njegovom ljupkom zaručnicom. Hm, ne znamo koji mu dio nije jasan, ali sve mu je pojasnila Sunova savjetnica Deidre Sanders.

“Vraćao sam se kući s posla prošli tjedan i u trenutku ludila odlučio skoknuti do salona u kojemu djevojke navodno nude masažu, a zapravo je riječ o bordelu”, započeo je preljubnik svoju ispovijest.

Od početka godine spavao s 15 prostitutki

Premda je tijekom seksa koristio kondom, sada se boji da ipak nije pokupio kakvu bolest. “Moja zaručnica to definitivno ne zaslužuje. Njoj je 33, a meni 35. Zajedno smo četiri godine i imamo sjajnu vezu”, objasnio je.

“Volio bih reći kako je to bio prvi put da sam platio za seks, ali nije. Samo ove godine spavao sam s 15 seksualnih radnica. Svaki put si kažem da je to bio posljednji, ali uvijek to iznova činim. Moja potreba za seksom s njima čini me boljim čovjekom. Čini mi se da nemam snagu volje”, iskreno je priznao.

Ponekad tješi kako je samo normalan muškarac s potrebama, ali sada se počeo pitati je li ipak ovisan o seksu. Napominje kako je s prostitutkama počeo eksperimentirati tek ove godine te da ništa slično nije probao ranije.

Ovisnost o seksu ili čak depresija?

“Znam da riskiram sve. Silno sam se trudio prestati, ali jednostavno ne mogu. Zaručnici ne mogu priznati sve što sam joj učinio jer bi to značilo kraj naše veze. Volim je, ali istina je da nisam siguran želim li se njome oženiti. Svaki put kada nešto rezerviramo za vjenčanje, ja se osjećam sve zarobljenije”, kazao je muškarac i pitao Sunovu savjetnicu je li moguće da traži spas u prostitutkama samo zato što se boji vezati.

“Mnogi imaju svoje trenutke panike kada se bliži trenutak vjenčanja, ali tvoj je problem dublji. Možda te netko povrijedio u prošlosti ili su se tvoji roditelji razveli pa ti je to stvorilo strah o vezanja. No, plaćanje za seks znači da otvoreno podupireš eksploatirajuću industriju i riskiraš svoje i zdravlje zaručnice seksajući se s nepoznatim ženama”, objasnila mu je Deidre.

Dodala je da se s time može prestati, ali je za to potrebno imati snagu volje te da će konkretno on vjerojatno morati potražiti pomoć. “Seks stvara kemijsku reakciju sličnu drogama. U tvom slučaju, to znači da si možda ovisan jer patiš od depresije koju liječiš seksom sa ženama upitnoga morala”, zaključila je savjetnica i sugerirala muškarcu da se informira o tehnikama samopomoći.