SLUŠAO KAKO MU SE ŽENA TRI SATA SEKSA S DRUGIM: ‘Vrištala je od užitka, ali jedna me stvar totalno skršila’

‘Oni su došli k nama i ja sam odveo njegovu ženu u sobu na katu’

Mladog muškarca oduvijek muči veličina njegove alatke i zbog toga ima komplekse. Nakon što godinu dana nije uspio ženi napraviti dijete, pristao je na njezinu ideju o grupnom seksu. Pozvali su njegova prijatelja i suprugu i te su noći zamijenili partnere. Jedna stvar ga muči pa se obratio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders, kojoj je prepričao detalje te avanture. Hoće li mu jedna pogreška zauvijek promijeniti život?

Draga Deidre, moja žena je imala dug i glasan seks s mojim prijateljem dok smo njegova gospođa i ja izvana slušali. Trajalo je više od tri sata, dulje nego što sam ja ikad mogao. Zbog toga se osjećam manje muškarcem. Meni je 26, a supruzi 25 godina. U braku smo dvije, a pokušavamo začeti dijete posljednjih godinu dana. Pitam se je li problem u veličini moje muškosti. Žena mi je dala naslutiti kako sam joj dosadio u krevetu pa sam pristao na grupnjak kako bih joj nadoknadio svoj nedostatak centimetara.

Ona je predložila da bi moj frend i njegova žena bili super par za nas. Njima je oboma 24. Rekla je da bi bilo najbolje da to podijelimo s prijateljima. Nisam bio pretjerano oduševljen idejom, ali sam ispunio svoje obećanje. Oni su došli k nama i ja sam odveo njegovu ženu u odvojenu sobu na katu. Seksali smo se sat vremena, ali siguran sam da je nisam zadoovoljio kao njezin suprug.

Čije je dijete?

Kada smo završili, željeli smo popiti piće i ponudio sam se da otvorim bocu. Zastali smo i nismo mogli ignorirati strastveno vrištanje koje je dopiralo iz sobe u kojoj su bili naši partneri. Zvučalo je kao da se izvrsno provode. Trajalo je to nekoliko sati dok smo njegova žena i ja razgovarali i popili koju previše. Bilo nam je zabavno, ali ona mi je priznala kako je penis njezina supruga dvostruko veći od moga.

Poslije te noći, pretpostavio sam da bi moja žena očajnički voljela ponoviti to iskustvo, ali više to nije spominjala. Naš se seksualni život vratio u normalu. Taj grupnjak se dogodio prije šest tjedana i žena mi sada kaže da je napokon trudna. Trebao bih biti oduševljen, ali ne mogu se oteti sumnji da ja možda nisam otac. Ima li veličina prijateljeva penisa veze s time i jesu li veće šanse da joj je on uspio napraviti dijete?

Deidre odgovara:

Ne, veličina penisa nema veze s time. Ti se redovito seksaš sa svojom suprugom, tako da su veći izgledi da je dijete tvoje. To zapravo nije bio grupni seks, više kao zamjena žena. Ali kako god ti to zvao, to nije bio najbolji način za rješavanje problema koje ti i tvoja supruga imate u krevetu. Tvoj nedostatak samopouzdanja vjerojatno više utječe na vaš seksualni život nego veličina tvoje alatke. Ako ona više ne izražava želju za seksom s drugima, možda je i ona nešto naučila iz te noći. Uskoro ćete dobiti bebu i usredotočite se na to, a zaboravite grupnjake i perverzije.