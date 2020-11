SLUČAJNO JE SNIMIO SVOJU ŽENU S DRUGIM: ‘Seksali su se pred mojim očima, još uvijek ništa ne znaju, a najgore je ono što mi je sada rekla’

Muškarac (31), koji je na nadzornoj kameri vidio kako njegova dvije godine mlađa supruga spolno opći s drugim muškarcem, prisjetio se tih mučnih trenutaka u intimnom pismu za portal The Sun.

“Uhvatio sam ženu u preljubu. Nisam mogao vjerovati svojim očima. Zajedno smo već šest godina i imamo dvogodišnju kćer. Namjestio sam kamere po kući nakon što su našim susjedstvom počeli harati pljačkaši, ali joj to nisam rekao jer sam se bojao da bi je uznemirilo”, započeo je anonimni muškarac.

“Prvih nekoliko dana nisam imao što vidjeti, ali onda je jednoga dana, dok je naša kći bila na čuvanju kod punice, ona dovela drugoga muškarca u kuću. Bio je mojih godina, a čim se pojavio na kućnome pragu, razmijenili su strastveni poljubac”, nastavio je.

“Neko vrijeme su razgovarali u kuhinji, a onda su se stepenicama popeli do sobe, gdje su legli u krevet. Došlo mi je da povraćam. Mislio sam da je s našom vezom sve u redu. Nismo se seksali često, ali smatrao sam da nam je intimni život sasvim okej. Da bi stvar bila još gora, rekla mi je da je trudna i sada ne znam je li dijete moje ili njegovo”, napisao je.

“Nisam joj rekao da sam otkrio njezinu aferu jer ne znam kako joj prići niti kako joj se suprotstaviti, ali ona je primijetila da nešto nije u redu i stalno me pita što mi je. Ne želim razoriti našu obitelj, ali ne mogu živjeti s tim teretom na leđima”, zaključio je 31-godišnjak.

CURU SUSTIGLA RAZVRATNA PROŠLOST: ‘Zbog onog što sam učinila u srednjoj školi, roditelji mog dečka misle da sam ku*va’

DEAR DEIDRE — I caught my wife having sex with another guy on my secret surveillance camera https://t.co/LoM6HbWvrh

— Sex News Lady (@SexNewsLady) November 21, 2020