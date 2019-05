SLOMLJENA MAJKA PODIJELILA INTERNET, TREBA LI MU OPROSTITI? ‘Tri godine mi je tajio nešto ogromno, ali ni to nije najgore…’

Žena se toliko razočarala da je spakirala stvari i sa svojom bebom otišla živjeti kod majke

Ljutita žena otvorila je žustru raspravu nakon što je doznala da njezin partner, s kojim je tri godine u vezi, ima troje tajne djece. Pišući na britanskom forumu Mumsnet pod nadimkom PenelopeDelph, 33-godišnja majka jednog djeteta ispričala je kako joj je voljeni partner cijelo vrijeme prešućivao da ima trojicu sinova iz prethodnog braka.

I ne samo to – postao je djed

Objasnila je da je bila duboko uvjerena kako je njihova šestomjesečna kćerkica prvo dijete njezina 45-godišnjeg dečka. Dodala je da joj je partner cijelo vrijeme lagao da je na poslu dok je zapravo provodio vrijeme sa sinovima starima 21, 18 i 16 godina.

Slomljena majka priznaje kako se zbog svega osjeća poniženo i izopćeno, iako je dragi uvjerava da joj je namjeravao reći istinu. Njezina je objava naišla na podijeljene komentare korisnika foruma, no većina je nagovara da ostavi lažljivog partnera.

Govoreći kako je uopće otkrila za njegove klince iz prvoga braka, žena je rekla kako je partnera jednom vidjela u gradu u kojem inače žive dok je mislila da je on vani na službenom putu. Kada je došao kući dva sata poslije, “ispalio” je da ima trojicu sinova koje nije vidio godinama zbog loših odnosa s bivšom suprugom.

Saznavši da će njegov najstariji sin postati otac, više se angažirao oko toga da izgradi prisniji odnos sa svojom djecom. “Rekao mi je da mi nije htio govoriti o njima jer si nisu bili bliski nakon što su saznali da je dobio četvrto dijete s mlađom ženom. Kaže da su sada izgladili odnose”, napisala je forumašica.

Forumaši savjetuju – ‘Ostavi ga!’

Na dan kada je vidjela svojega partnera u gradu, on je zapravo išao u bolnicu vidjeti svoje prvo unuče dok je ona kod kuće čuvala njihovu kćerkicu. Žena se toliko razočarala da je spakirala stvari i sa svojom bebom otišla živjeti kod majke.

Kada se vratila kući, vidjela je da je on svu robicu njihove kćeri spakirao namjeravajući je dati svome unuku, iako je ona sve to obećala svojoj prijateljici. “Lijepo je što se želi iskupiti svojim sinovima što nije bio dijelom njihova odrastanja, ali mogao mi je barem reći, zar ne?”, zaključila je na Mumsnetu i dodala kako se osjeća kao da je on želio držati svoje sinove i nju u zasebnim kutijama. “To je njegova krivnja, a ne moja ili krivnja naše kćeri. Povrijeđena sam i ljutita te nisam sigurna što ću odlučiti.”

Ostali forumaši zasuli su ženu savjetima. “Ovo je užasno. Trebao ti je odmah sve priznati. Nema veze što nije bio u kontaktu sa sinovima. I kako se usudio spakirati odjeću vaše kćeri bez pitanja. Da, ona je i njegovo dijete, ali to nije poanta. Takve se stvari trebaju riješiti dogovorom”, napisala je jedna mama.

“Nemoj ostati s njime. Uvijek će ti lagati”, “Ostavi tog lažljivog gada”, ohrabrivali su forumaši očajnu ženu, ali nisu svi imali negativan pogled na stvari. “Uzmi si vremena. Ja bih mogla prijeći preko toga da ima troje djece, ali najgore je to što ti je lagao. Hoćeš li mu oprostiti?! Najbolje odluči sama. Ali trebala bi ga natjerati da se dobrano potrudi kako bi ponovno zadobio tvoje povjerenje”, jedan je od savjeta u komentarima.