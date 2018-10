SLIJEDIO SVOJU 28 GODINA MLAĐU ŽENU PA GA SKORO STREFILO: ‘Ušla je u tuđi auto, a kad sam vidio tko je za volanom…’

‘Velika je to bolnica, ali ja nisam glup. Ona je jako lijepa žena i znam da se s nekim viđa’

Stariji muškarac primijetio je da se njegova 28 godina mlađa supruga distancirala i sve češće izbiva od kuće. Počela se ponašati kao da joj je 18, a on ju je jednom prilikom slijedio. Ništa ga nije moglo pripremiti na ono što je zatekao. Sve je ispričao Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, jednom sam slijedio svoju suprugu kada mi je rekla da ostaje dulje na poslu – i ugledao sam je kako se nalazi s ljubavnikom. Imamo dvoje djece koju obožavam i ne znam što mi je činiti. Meni su 62, a ženi 34 godine. Upoznali smo se dok sam radio na Dalekom Istoku. Moja žena je s Filipina. Vjenčali smo se i preselili u Veliku Britaniju prije pet godina. Dobili smo sina i sve je funkcioniralo savršeno.

Ali onda se moja supruga našla sa svojim mladim prijateljicama iz zemlje i većina njih se razvela ili ostavila svoje partnere. One su promijenile njezino ponašanje prema meni. Od tada je izgubila nit i čini se kao da želi opet imati 18. Izlazi van i pleše do jutra. Razgovarao sam s njom i odlučili smo napraviti još jedno dijete. Zahladila je odnose sa mnom i rekla mi kako se ne želi više nikad seksati.

Odvezla se do parkirališta…

Smršavjela je dva konfekcijska broja i počela mahnito ići u teretanu. Bio sam uvjeren da je našla ljubavnika. Ona je inače medicinska sestra i jednom mi je rekla kako će svaki tjedan raditi jednu noć više, ali bilo mi je to sumnjivo pa sam je pratio. Odvezla se do parkirališta ispred bolnice, ali onda se prebacila u drugi automobil. Brzo su nestali, ali uspio sam vidjeti da je za volanom bio muškarac.

Pitao sam je o tome, ali mi je rekla da je to bio jedan kolega koji ju je odvezao do pravog odjela. Velika je to bolnica, ali ja nisam glup. Ona je jako lijepa žena i znam da se s nekim viđa. Stalno je na telefonu i skriva ga da ja ne bi vidio s kime razgovara. Kaže da me voli, ali da više nije zaljubljena u mene, da smo u braku samo na papiru, ali da je tako bolje za dobrobit naše djece. Osjećam se kao smeće i pitam se vrijedi li. Rekao sam joj da nikad neću otići jer obožavam svoju djecu, ali što da radim?

Deidre odgovara:

Naravno da se osjećaš povrijeđeno i odbačeno – ali proganjanje i igranje detektiva teško da će ti pomoći spasiti brak. Ako te supruga vara, ona je u krivu, ali veće su šanse da ćeš spasiti brak ako preuzmeš dio odgovornosti za stanje do kojeg ste se doveli. Reci joj da neka izabere i neka bude iskrena s tobom. Pitaj gdje je pošlo po zlu i što bi se trebalo promijeniti da opet imate normalan brak. Predloži joj da pokušate, čak i ako je to samo za dobrobit djece.