SEKSUALNI FETIŠIST OČAJNIČKI TREBA DOMINU: ‘Supruga ne želi čuti za to, a moj je nagon prejak da bih ostao s njom’

Stanje je toliko uznapredovalo da je čovjek pao u depresiju i razmišlja o samoozljeđivanju

Muškarac ekstremnih seksualnih sklonosti požalio se da polako gubi zanimanje za suprugu iz jednog jedinog razloga – ne pruža mu u krevetu sve što on očekuje. Njegovo je pismo prenio britanski The Sun, a stručnjakinja za odnose Deidre Sanders savjetovala mu je što da radi.

Dolazi na radikalne ideje

Draga Deidre, moja je žena draga i brižna, ali postoji jedna stvar koju ja želim od nje i znam da mi to nikad neće ispuniti. Imam 36 godina i očajnički želim iskusiti ekstremnu seksualnu dominaciju. Njoj su 32 godine i jednostavno joj nije u prirodi da me povrijedi ili ozlijedi, za razliku od moje bivše partnerice, koja me zlostavljala seksualno, tjelesno i mentalno. Sretan sam što je to sada prošlost. Ali moja me žudnja za seksualnom dominacijom izluđuje. Postao sam depresivan i počeo razmišljati o samoozljeđivanju. Dolazim u napast da ostavim prekrasnu suprugu i zamijenim je nekom koja bi to sa zadovoljstvom činila za mene.





Deidre odgovara

Ono što opisujete seksualni je fetiš ili parafilija, što gotovo sigurno dolazi iz vaše prošlosti. Nagon je toliko snažan da biste se najradije sami ozlijedili ili, pak, bacili divan odnos u vjetar. Savjetujem da potražite pomoć kako biste razumjeli svoje stanje i naučili se nositi s njime. Pronađite nekog dobrog seksualnog terapeuta.