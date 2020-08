SEKSOLOGINJA IZNEADILA SAVJETOM: ‘Cure, trebale biste pustiti frajere da gledaju porniće i idu u striptiz barove, evo zašto’

Australska seksologinja Nadia Bokody upozorila je žene da ne nadziru ponašanje muškaraca u vezama. Naime, ona tvrdi da bi trebale dopustiti svojim dečkima ili muževima da gledaju pornografiju i idu u striptiz-barove jer misli da će to smanjiti njihovu želju za varanjem, piše The Sun.

PET NAJČEŠĆIH ŽENSKIH LAŽI TIJEKOM SEKSA: Gotovo sve su glumile orgazam, a posebno je zanimljiv trik s pranjem zubi

“Kada sam se udala prije više od deset godina, bila sam vrlo jasna oko pravila koja moj suprug treba slijediti, poput ponašanja na momačkoj i tako dalje. Ne samo da sam se miješala u sve, već sam ga kontrolirala. Ako ste pretpostavili da naš brak nije potrajao, u pravu ste”, rekla je Bokody.

Confession: I’ve been editing out my scars lately. Sometimes the pressure to look perfect & carefree on social media gets to me.⁣

But I don’t want to be part of a culture that tells women to hide who they are anymore.

So here I am, unfiltered, to tell you, it’s OK to be you. pic.twitter.com/jBzZLT3oCA

— Nadia Bokody (@nadiabokody) May 11, 2020