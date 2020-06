SEKSI ŠOGORICA IMA OPAKU PONUDU: ‘To bi bilo ostvarenje svih maštarija, ali kako ću supruzi na oči? Pa sestra joj je!’

Ovaj muškarac (39) našao se u situaciji na kojoj bi mu mnogi pozavidjeli, ali on je zbog toga u sto briga te je zatražio savjet u Sunovoj rubrici Dear Deidre. Naime, njegova mu se šogorica počela opako upucavati. Isprva je mislio kako to nije ništa ozbiljno, ali onda mu je ponudila seks utroje s njom i njezinim suprugom te on sada čak i razmišlja o toj ponudi.

“Sestra moje supruge zaista je seksi žena i to bi bilo ostvarenje svih mojih fantazija, no je li dobra ideja da se upustim u seks s njome i njezinim mužem?”, pita se anonimni čitatelj, koji je u braku s 27-godišnjom ženom te imaju dvoje male djece.

PRESRETNA JER JE OSTALA TRUDNA, ALI PAZITE S KIM: ‘Bila si mu laki plijen, sumnjam da ćeš ga ikad više vidjeti’

I'm tempted by my wife's sister's offer of a threesome with her and her husband https://t.co/In3T92z9Aa

— Dear Deidre (@DearDeidre) June 2, 2020