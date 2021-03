SEKSI IGRA ODVELA IH NA HITNU: ‘Stavila sam mu lisice i ključ sakrila u vaginu. Krenuli su bolovi i grčevi, a mi u kostimima…’

Nevjerojatna priča vrckavog para postala je hit na televiziji zahvaljujući tomu što su se oboje potrudili da je što vjernije rekonstruiraju

Par koji voli eksperimentirati u krevetu ispričao je kako su završili na Hitnoj nakon što je žena u svoju vaginu sakrila ključeve lisica – nakon što se probudila “zaključana” za svoga partnera u krevetu.

Jason je upoznao Michelle kada je ona bila u posjetu SAD-u iz Kanade i odmah je uvidio kako “ta djevojka ima divlju stranu”. Gostujući u TLC-ovoj emisiji “Sex Sent Me to the ER”, rekao je: “Mislio sam da sam ja lud, ali ona me nadmašila.”

Nakon što je Jason počeo provoditi previše vremena igrajući videoigre, Michelle je odlučila pronaći način da mu svrati pažnju na sebe i njihov intimni život.

Probudili se u lisicama, ali gdje je ključ?

“Kako bih ga odvratila od njegove igraće konzole, odlučila sam oživjeti videoigru jer je to – što? Konačna fantazija!”, izjavila je ona. Michelle se dotjerala baš poput princeze u Jasonovoj igri, a vrlo brzo i on se priključio te se prerušio u zmaja. Nakon strastvene noći i previše vina, par se probudio i našao zajedno u lisicama.

“Sutradan smo bili malo mamurni, moram priznati. Pitao me gdje je ključ od lisica, a ja sam mu rekla da sam ga sakrila u svoju ‘škrinju s blagom’. Tada sam se stvarno počela osjećati nelagodno, pojavila se oštra bol, pojavili su se grčevi…”, ispričala je Michelle.

Nije bilo druge nego na Hitnu

Shvativši da su ključevi lisica zaglavljeni u njezinoj rodnici, par nije imao drugoga izbora nego pregristi sram i krenuti prema Hitnoj službi, gdje su ključevi liječničkom intervencijom izvađeni na sigurno.

“Dok smo se zabavljali prethodne noći, nije mi palo na pamet da ćemo sljedeći dan morati u bolnicu”, priznala je ožalošćena Michelle i svojom nevjerojatnom pričom zabezeknula gledatelje, prenosi The Sun.