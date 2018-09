SEKSALI SE 10 PUTA U JEDNOM DANU: ‘Kad sam rekla da više ne mogu, pokazao je dotad neviđeno lice’

‘Trebam li biti intimna s njime ili samo nadolijevam ulje na vatru?’

O čemu neke žene mogu samo sanjati, njoj je počelo ići na živce i ne zna kako se izvući. Naime, njezin suprug traži seks najmanje pet puta dnevno i ona osjeća da tu ima nešto više od ljubavi i visokog libida. Nakon jednog incidenta, žena je počela sumnjati da je njezin muž o njoj ovisan i da ima problem. Za savjet se obratila Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, moj se muž želi seksati sa mnom ama baš svaki dan – počinjem se brinuti da je ovisan o meni. Ja imam 36, a moj suprug 38 godina. Upoznali smo se na proslavi 40. rođendana zajedničkog prijatelja dok smo oboje bili u vezama. On je flertao sa mnom i ja s njim i sve je to bilo jako zabavno. Te smo se noći poljubili te odlučili da ćemo prekinuti s tadašnjim partnerima. Bilo nam je savršeno.

Sada imamo seks najmanje pet puta na dan (rekord nam je 10). Znam da je to jako puno. Moj muž je uistinu pažljiv i u potpunosti posvećen meni. Odbija gledati porniće i samozadovoljavati se. Čak i ne gleda druge žene niti pokazuje interes i za koga. Govori mi da sam ja najljepša žena koju je vidio u životu i to svima ponavlja, cijelo vrijeme. To je uistinu prekrasno, ali brine me što izgubi živce ako mi koji put nije do seksa.

Ljubav, ovisnost ili opsesija?

Tada potpuno poludi, ali me nikad nije udario. Samo počne bacati stvari i ima ispade bijesa poput djeteta. Jednom se nisam željela seksati dva dana i on se doslovno tresao. Čitala sam dosta o tome kako se ljudi mogu navući na pornografiju, ali sad se polako pitam je li moguće da je moj suprug postao ovisan o meni. Pitam se je li seks sa mnom loš za njega. Trebam li biti intimna s njime ili samo nadolijevam ulje na vatru?

Također se brinem jesam li možda nezahvalna s obzirom na sve što čini za mene. Kako da znam je li u pitanju ljubav, ovisnost ili opsesija? Ako je ovisnost, kako da mu kažem da potraži pomoć, a da pritom ne ugrozim naš brak i izgubim našu intimnost?

Deidre odgovara:

Nema ništa loše u tome da partner želi seks svaki dan ako i tebi to odgovara i također to želiš. No, partner koji pritišće i ne prihvaća odbijanje – ima problem. Velika je razlika između visokog libida (uživanje u mnogo seksa tako da to ne utječe na druga zadovoljstva i odgovornosti u životu) i ovisnosti, koja ga sprječava da funkcionira normalno. Potreba tvojega supruga nije samo seksualno pražnjenje, već i emocionalna kompenzacija kada se osjeća ugroženo.

Reci svomu suprugu da ga voliš te da ti je mrsko gledati ga loše raspoloženog. Umjesto da svaki put želi ispuniti emocionalnu prazninu bjesomučnim seksanjem, trebao bi pronaći druge načine na koje će upravljati svojim osjećajima.