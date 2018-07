SEKSALA SE S OČEVIM FRENDOM KAD SU UPALI MUŽ I KLINCI: ‘Vidjeli su da ga oralno zadovoljavam, to nije tako strašno’

‘Moja su djeca stajala ondje držeći tatu za ruku i gledala zbunjeno i uznemireno’

Uvjerena kako to nije varanje, mlada se žena redovito nalazila s prijateljem vlastita oca, kojemu je pružala seksualne usluge. Za to se dugo nije znalo dok jednom nije naletio suprug i uhvatio ih na djelu. Da stvar bude još gora, s njime su bili i klinci, kojima se taj prizor urezao u pamćenje. Ona u tome ne vidi problem i želi spriječiti razvod. Budući da ne zna što joj je činiti, obratila se savjetnici Coleen Nolan na portalu Mirror.

Draga Coleen, muž me izbacio iz kuće i očajna sam jer želim da naša obitelj ponovno bude na okupu. Meni je 26, a suprugu 27. U braku smo sedam godina i imamo dvoje djece od četiri i šest godina. Tijekom našega braka ja sam se ležerno viđala s prijateljem svojega oca. Nismo se nikad skroz seksali, već sam ga zadovoljavala na druge načine. Uglavnom sam skroz sretna u braku, ali povremeno volim pružati užitak drugim muškarcima.

Djeca sve vidjela

Taj mi je tatin frend znao poslati poruku da se nađemo jednom ili dvaput mjesečno. Tu i tamo bih pokupila još nekoga u izlasku s prijateljicama. Moj muž nije imao pojma o tome, koliko ja znam. Ako s tim tipovima nije dolazilo do punog snošaja, tada to nije varanje, zar ne? Nedavno sam, ipak, napravila gadnu pogrešku. Suprug je odveo djecu na kampiranje za vikend. Čim su otišli, meni je bilo dosadno pa sam pisala svom ljubavniku da svrati na oralni seks. Kad je došao, odmah smo se bacili na posao.

Da skratim priču, moj nas je muž uhvatio usred svega. Bilo je problema s automobilom pa je odlučio otkazati izlet. Moja su djeca stajala ondje držeći tatu za ruku i gledala zbunjeno i uznemireno. Suprug me odmah izbacio iz kuće. Pokušala sam doći do njega, ali on ne želi ni čuti za mene. Kaže da ćemo na sudu raspraviti o skrbništvu nad djecom. Zainatio se da želi razvod. Očajna sam. Što da radim?

Coleen odgovara:

Da budem posve iskrena, nisam sigurna da ćeš uspjeti vratiti supruga. Ući u kuću s djecom i zateći takvu scenu moralo je biti šokantno. Inače bih savjetovala bračno savjetovanje, ali iznenadila bih se kad bi tvoj muž uopće pristao uložiti napor za spas braka. Ako sam dobro shvatila, ti njega varaš s tatinim prijateljem od samoga početka, kao i s drugim tipovima. Da ne bi bilo zabune, to jest varanje, čak i ako nikad nije došlo do snošaja.

Djecu ćeš smjeti viđati, to ti pravo ne može uskratiti. Nađi si odvjetnika i saznaj što i kako dalje. Djeca trebaju biti na prvome mjestu i njihove potrebe zadovoljene. Smatram da se ti trebaš zapitati zašto si uopće tražila uzbuđenje na takav način. Vidim da negiraš kako je to što si radila varanje. Ne bi bilo loše da porazgovaraš sa savjetnikom.