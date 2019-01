SEKSAJU SE U JAVNOSTI, NO SVE JE IZMAKLO KONTROLI: ‘Otišao sam za njom u prljavi WC, radila mi je nezamislive stvari’

Nakon svega im ne pada na pamet raditi to u krevetu

Sredovječan bračni par voli eksperimentirati u seksu i često to radi u javnosti. No, stvari su pomalo izmakle kontroli i samo je pitanje dana kada će ih netko uhvatiti. Zabrinuti suprug boji se kako nakon svega neće moći zadovoljiti svoju bolju polovicu kod kuće u krevetu. Zavapio je za pomoć na portalu The Sun, a iskusna savjetnica Deidre Sanders rekla mu je što treba činiti.

Draga Deidre, prošlog petka sam se seksao sa svojom suprugom u toaletu lokalnog turskog restorana. Često tako riskiramo. Malo se brinem da će nas netko uhvatiti ako tako nastavimo, ali toliko je uzbuđujuće. Meni je 45, a ženi 42 godine. U braku smo posljednjih 15 godina. Nemamo djece jer se jednostavno nije dogodilo, ali ipak jedno drugo usrećujemo. Moja supruga voli seks. Nakon što smo se jedne večeri poseksali dvaput zaredom, rekla mi je da joj je dosadno uvijek sve raditi jednako.

Otišlo predaleko

Bližio joj se rođendan pa me zamolila da joj kupim donje rublje i igračke za seks. Kada je otvorila poklon, priredila mi je cijeli šou. Odjenula je rublje koje sam joj kupio i izvijala se okolo. Osjećao sam se kao da je moj rođendan. Okušali smo se u igranju uloga tijekom seksa, a jednom smo se prepustili strastima dok smo bili na pikniku u šumi. Poslije svega, seks kod kuće više nije bio primamljiv. Ponekad se znamo odvesti na osamu i seksati se pod zvijezdama. Jednom smo se seksali u mom uredu dok su čistačice bile u susjednoj prostoriji.

PRIZNALI KOJA SU IM NAJLUĐA MJESTA ZA SEKS U JAVNOSTI: ‘Bili smo u prepunom kinu, mislili smo da lik pored neće ništa skužiti…’

Nismo nikakvi ekshibicionisti, ali sve nam je to jako zabavno. Uvijek je prisutan taj neki strah da će nas netko uhvatiti, a to nas još više napaljuje premda mislim da bih propao u zemlju od srama kada bi se to uistinu i dogodilo. U petak smo večerali vani kada je moja žena rekla kako mora na WC, gledajući me pritom zavodljivo. Dao sam joj pet minuta, a onda sam se i sam spustio do toaleta.

Imali smo nevjerojatan divlji seks u neurednom zahodu, a onda smo se vratili za stol kao da ništa nije bilo. Ali, sad se već brinem da je sve otišlo predaleko. Samo želim vratiti ono isto uzbuđenje kod kuće, gdje imamo udobnost i privatnost. Međutim, bojim se da neću ispuniti njezina očekivanja bez toga dodatnog naboja.

Deidre odgovara:

Kada vas otkriju dok se seksate, to zna biti doista ponižavajuće, pogotovo ako taj netko nije jednako slobodouman kao vi. Pomicanje je granica super na početku, ali to je poput gledanja previše pornografije. Ovisniku postane dosadno gledajući klasičan seks i počne žudjeti za sve ekstremnijim prizorima. Nećeš razočarati suprugu u krevetu ako imaš dovoljno samopouzdanja i usudiš se prepustiti pravoj intimnosti.

Sjeti se zašto ste zajedno i kakav vam je seks bio na početku. Izlazite van na spojeve, ali se onda vratite u sigurno okrilje vlastita doma, gdje se možete prepustiti strastima bez suzdržavanja. Kada biste posjetili seksualnog terapeuta, savjetovao bi vam da stvari vratite na početne postavke i iznova se povežete ljubljenjem, maženjem, diranjem i masažom.