SEKSA SE S OCEM NAJBOLJE PRIJATELJICE: ‘Dočekao je da napunim 18, a sad me nagovara na nešto gnjusno, ali i privlačno’

Jednom se uplašila da je trudna jer on ne želi koristiti zaštitu

Čim je postala punoljetna, djevojku je počeo zavoditi otac njezine najbolje prijateljice. Njezina nezrelost i naivnost učinile su je objektom muškarca u krizi srednjih godina. Nakon što ju je napio, uzeo joj je nevinost. Cura se zaljubila, a on joj obećaje brda i doline – ali pod određenim uvjetima. Stvari koje traži od nje zvuče joj ipak malo preriskantno, stoga se obratila za savjet stručnjakinji za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun. Žena kaže da se jadna djevojka javila u posljednji tren prije katastrofe.

Najprije ju je napio

Draga Deidre, u vezi sam s tatom svoje najbolje prijateljice. Seks je predivan i ja sam spremna cijelom svijetu obznaniti da se volimo. Ali on kaže kako još nije vrijeme za to. Meni je 18, a njemu 40 godina. Prezgodan je. Izgledom je bliži mojim nego svojim godinama. Flertamo već godinama i znam da mu se sviđam od svoje 15 godine. Dala sam mu do znanja kako osjećam isto za njega. Svoj sam 18. rođendan proslavila zajedno s njegovom kćeri, svojom frendicom. Častio me pićem i čestitao mi rođendan. Šapnuo je: “Dakle, sad si odrasla i smiješ sve.”

Nisam bila posve sigurna što je pod time mislio, ali prespavala sam kod prijateljice nekoliko tjedana poslije nakon koncerta. Nastup je bio pri kraju kad nam je rekao da će nas čekati ispred dvorane i odvesti nas kući. Frendica je brzo zaspala, a ja sam još bila pod dojmom koncerta svog omiljenog benda. Njezine mame nije bilo doma, mislim da je ostala kod svoje mame te noći. Dakle, ostali smo sami ja i taj komad. Natočio mi je piće, a zatim još dva – tri.

Posumnjala da je trudna

Grlio me i ljubio, a onda smo se i poseksali. Bilo je ugodno i tiho, frendica ništa nije skužila. Bio mi je prvi put i bilo je super. Od tada se nalazimo radi seksa, nekad kod mene, nekad kod njega, ovisno o tome ima li koga kod kuće ili ne. On ne želi koristiti zaštitu, ali tvrdi da je stručnjak na tom području i neka se ne brinem. Jednom sam se uplašila da sam trudna, ali na kraju je sve bilo okej.

Kaže da me voli i da će se uskoro razvesti. U međuvremenu želi da mu šaljem svoje seksi fotografije. Nagovara me i na seks utroje s još jednim tipom. Je li to u redu ili zvuči riskantno? Nadala sam se kako će naša ljubav dosad postati javna, tako da ne moram lagati frendici. Znam da će se šokirati, ali nadam se kako bi joj s vremenom sjelo. On od mene želi sve više, ali i dalje traži da naš odnos bude tajna. Zbog toga se osjećam malo nesigurno.

Deidre odgovara:

Kladim se da ti kaže kako još nije vrijeme da obznanite svoju vezu. Hvala Bogu što se počeo javljati alarm kod tebe. Sve mi to zvuči riskantno i pogrešno. Taj je čovjek odvratna osoba. Bacio je oko na tebe dok si još bila dijete i sad uživa kao nikad prije. Nikad on neće izaći u javnost s tobom niti će ostaviti suprugu radi tebe. Žao mi je, ali iskoristio te i na kraju će te povrijediti. Da mu je stalo do tebe, ne bi riskirao neplaniranu trudnoću niti bi te volio dijeliti s drugim muškarcem. Zapravo, ostavio bi te samu. Nađi si nekoga svojih godina. Taj je čovjek zaljubljen isključivo u sebe. Nemoj mu slati fotografije i nemoj pristati na trojac. Testiraj se na spolno prenosive bolesti i nikad se više nemoj s njime vidjeti. Zaslužuješ mnogo više od toga. Bit će ti potrebna podrška, ali nemoj se povjeriti prijateljici jer mislim kako ti to nikad ne bi oprostila.